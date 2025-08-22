Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
22 de agosto de 2025
85°bruma
NegociosEconomía
Suscriptores
Bolsa de valores 01:28 PM
S&P 500
6370.17
-0.4%
·
Dow Jones
44785.50
-0.34%
·
Nasdaq
21100.31
-0.34%
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

3 claves para entender por qué China endureció los controles sobre las tierras raras

Las nuevas medidas cambian los controles sobre estos espacios utilizados para productos de alta tecnología

22 de agosto de 2025 - 8:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mina de tierras raras en Jiangxi, China. Archivo.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Bangkok - China publicó el viernes nuevas medidas provisionales que endurecen los controles sobre la minería y el procesamiento de tierras raras que se utilizan en muchos productos de alta tecnología, como vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes y aviones de combate.

RELACIONADAS

Las normas, publicadas el viernes por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, se aplican tanto a las tierras raras originarias de China como a las que se envían a China para su refinado.

Exigen que las empresas cumplan las cuotas de diversos minerales. Las empresas deben contar con la aprobación del gobierno para tratar con tierras raras y deben informar con precisión de la cantidad de productos de tierras raras que se manipulan. Los infractores se enfrentarán a sanciones legales y también se reducirán sus cuotas de tierras raras.

A continuación, lo que hay que saber.

1. ¿Por qué China ha endurecido los controles sobre las tierras raras?

Los 17 elementos de tierras raras, entre los que se encuentran minerales como el germanio, el galio y el titanio, no son en realidad raros. Pero son difíciles de encontrar en una concentración lo suficientemente alta como para que su extracción merezca la inversión. China ha ido endureciendo gradualmente las restricciones a las exportaciones de estos materiales, en parte en respuesta a los controles de Estados Unidos sobre su acceso a la tecnología avanzada estadounidense.

En abril, justo después de que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una serie de aranceles a docenas de socios comerciales estadounidenses, Pekín anunció los requisitos de permisos para siete tierras raras más: samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio, citando la necesidad de ‘salvaguardar mejor la seguridad y los intereses nacionales y cumplir con los deberes globales de no proliferación’.

Esos límites suscitaron la preocupación de que los fabricantes de Estados Unidos y de otros lugares se quedaran sin materiales vitales necesarios para la producción, una cuestión que se planteó en las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos. En respuesta a las concesiones estadounidenses sobre el acceso al software de diseño de chips informáticos y a los motores a reacción, Pekín anunció en junio que estaba acelerando las aprobaciones de las exportaciones de tierras raras.

En julio, el Ministerio de Seguridad del Estado de China dijo que estaba tomando medidas enérgicas contra el presunto contrabando de materiales de tierras raras que, según dijo, amenazaba la seguridad nacional, lo que indica que Beijing se estaba moviendo para ejercer más control.

2. ¿Cuál es el papel de China en el sector de las tierras raras?

En las últimas décadas, China ha llegado a dominar el procesamiento de tierras raras. Actualmente, suministra casi el 90% de las tierras raras del mundo, a pesar de que solo extrae alrededor del 70% de estos materiales.

China posee casi la mitad de las reservas conocidas de tierras raras del mundo, pero también importa cantidades significativas de tierras raras de la vecina Myanmar para su procesamiento y exportación.

Dado que controla las tecnologías utilizadas para refinar los elementos de tierras raras y ha prohibido la exportación de esos conocimientos técnicos, China tiene un cuasi monopolio en la fundición y separación de los mismos.

En 2024, Estados Unidos obtuvo el 70% de las tierras raras que utilizó de China; el 13% de Malasia; el 6% de Japón y el 5% de Estonia. Algunos de los elementos obtenidos de fuentes intermedias no chinas procedían de concentrados minerales procesados en China y Australia, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

3. ¿Cuál será el impacto?

China ha acordado emitir algunos permisos para las exportaciones de tierras raras, pero no para usos militares, y sigue habiendo mucha incertidumbre sobre su suministro.

Las normas publicadas el viernes detallan controles más estrictos sobre la concesión de licencias a las empresas que comercian con tierras raras y centralizan los controles sobre la minería, las exportaciones y el procesamiento. También imponen normas medioambientales más estrictas para la industria.

Donald Trump ha convertido en una prioridad tratar de reducir la dependencia estadounidense de China para las tierras raras, al tiempo que presiona a Pekín para que flexibilice sus controles.

China ha optado por aumentar o disminuir el proceso de aprobación según sea necesario, al tiempo que endurece los controles generales sobre la industria.

Las nuevas regulaciones no especifican las cuotas de producción y exportación o los elementos específicos de tierras raras, pero sugieren fuertemente que Pekín se toma en serio el ejercicio de un mayor control sobre la industria.

Tags
China Breaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
El diario de hoy
viernes, 22 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: