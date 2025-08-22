3 claves para entender por qué China endureció los controles sobre las tierras raras

Bangkok - China publicó el viernes nuevas medidas provisionales que endurecen los controles sobre la minería y el procesamiento de tierras raras que se utilizan en muchos productos de alta tecnología, como vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes y aviones de combate.

Las normas, publicadas el viernes por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, se aplican tanto a las tierras raras originarias de China como a las que se envían a China para su refinado.

Exigen que las empresas cumplan las cuotas de diversos minerales. Las empresas deben contar con la aprobación del gobierno para tratar con tierras raras y deben informar con precisión de la cantidad de productos de tierras raras que se manipulan. Los infractores se enfrentarán a sanciones legales y también se reducirán sus cuotas de tierras raras.

A continuación, lo que hay que saber.

1. ¿Por qué China ha endurecido los controles sobre las tierras raras?

Los 17 elementos de tierras raras, entre los que se encuentran minerales como el germanio, el galio y el titanio, no son en realidad raros. Pero son difíciles de encontrar en una concentración lo suficientemente alta como para que su extracción merezca la inversión. China ha ido endureciendo gradualmente las restricciones a las exportaciones de estos materiales, en parte en respuesta a los controles de Estados Unidos sobre su acceso a la tecnología avanzada estadounidense.

En abril, justo después de que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una serie de aranceles a docenas de socios comerciales estadounidenses, Pekín anunció los requisitos de permisos para siete tierras raras más: samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio, citando la necesidad de ‘salvaguardar mejor la seguridad y los intereses nacionales y cumplir con los deberes globales de no proliferación’.

Esos límites suscitaron la preocupación de que los fabricantes de Estados Unidos y de otros lugares se quedaran sin materiales vitales necesarios para la producción, una cuestión que se planteó en las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos. En respuesta a las concesiones estadounidenses sobre el acceso al software de diseño de chips informáticos y a los motores a reacción, Pekín anunció en junio que estaba acelerando las aprobaciones de las exportaciones de tierras raras.

En julio, el Ministerio de Seguridad del Estado de China dijo que estaba tomando medidas enérgicas contra el presunto contrabando de materiales de tierras raras que, según dijo, amenazaba la seguridad nacional, lo que indica que Beijing se estaba moviendo para ejercer más control.

2. ¿Cuál es el papel de China en el sector de las tierras raras?

En las últimas décadas, China ha llegado a dominar el procesamiento de tierras raras. Actualmente, suministra casi el 90% de las tierras raras del mundo, a pesar de que solo extrae alrededor del 70% de estos materiales.

China posee casi la mitad de las reservas conocidas de tierras raras del mundo, pero también importa cantidades significativas de tierras raras de la vecina Myanmar para su procesamiento y exportación.

Dado que controla las tecnologías utilizadas para refinar los elementos de tierras raras y ha prohibido la exportación de esos conocimientos técnicos, China tiene un cuasi monopolio en la fundición y separación de los mismos.

En 2024, Estados Unidos obtuvo el 70% de las tierras raras que utilizó de China; el 13% de Malasia; el 6% de Japón y el 5% de Estonia. Algunos de los elementos obtenidos de fuentes intermedias no chinas procedían de concentrados minerales procesados en China y Australia, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

3. ¿Cuál será el impacto?

China ha acordado emitir algunos permisos para las exportaciones de tierras raras, pero no para usos militares, y sigue habiendo mucha incertidumbre sobre su suministro.

Las normas publicadas el viernes detallan controles más estrictos sobre la concesión de licencias a las empresas que comercian con tierras raras y centralizan los controles sobre la minería, las exportaciones y el procesamiento. También imponen normas medioambientales más estrictas para la industria.

Donald Trump ha convertido en una prioridad tratar de reducir la dependencia estadounidense de China para las tierras raras, al tiempo que presiona a Pekín para que flexibilice sus controles.

China ha optado por aumentar o disminuir el proceso de aprobación según sea necesario, al tiempo que endurece los controles generales sobre la industria.