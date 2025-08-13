Filipinas culpa a China por colisión de barcos en el disputado Mar de China Meridional

Manila, Filipinas— El ejército filipino culpó el martes a China por la colisión de dos barcos de la armada y la guardia costera chinos mientras intentaban expulsar a la guardia costera y a los pescadores filipinos de un banco de arena en disputa en el Mar de China Meridional. Dijo que evaluaría cómo responder al uso de la fuerza militar de Beijing contra civiles.

Las autoridades filipinas dijeron que la colisión accidental del lunes provocó daños visiblemente graves a los barcos de la guardia costera y la armada chinos y posibles heridos.

El enfrentamiento cerca del banco de arena de Scarborough fue el último brote del largo enfrentamiento territorial a fuego lento en las aguas en disputa, un punto álgido largamente temido en Asia.

Estados Unidos, un aliado de tratado de larga data de Filipinas, condenó el martes la “última acción imprudente de China dirigida contra un buque filipino”.

La guardia costera china culpó el lunes a los buques filipinos por el enfrentamiento y dijo que se vio obligada a expulsar a los buques después de que irrumpieron en el “territorio inherente de China”, a pesar de las advertencias. No mencionó la colisión ni las posibles víctimas.

Las imágenes de video hechas públicas por la guardia costera filipina muestran un barco de la armada china con el número de proa 164 chocando contra la proa de un barco de la guardia costera china mientras ambos intentan bloquear y alejar un barco de patrulla filipino, el brp suluan, de Scarborough. Se puede ver al barco de la guardia costera china usando su cañón de agua.

En esta fotografía, tomada de un video y proporcionada por la Guardia Costera de Filipinas, se ve un barco de la Guardia Costera china dañado después de colisionar accidentalmente con un buque de la Armada china mientras perseguía a un barco pesquero filipino cerca de Scarborough Shoal en el disputado Mar de China Meridional el lunes 11 de agosto de 2025. (Guardia Costera de Filipinas vía AP) (The Associated Press)

El video muestra la proa muy destrozada del barco de la guardia costera china, donde se vio al menos a dos miembros del personal chino de pie poco antes del choque. El barco de la armada china sufrió profundas abolladuras y lo que parecían ser cortes lineales en su casco.

Brp suluan ofreció ayuda médica por radio bidireccional a la guardia costera china, temiendo que la colisión pudiera haber causado lesiones a su personal, pero la guardia costera filipina dijo que no recibió respuesta.

Gan Yu, portavoz de la guardia costera china en Beijing, dijo el lunes que los buques filipinos irrumpieron en aguas territoriales chinas frente al banco de arena, lo que obligó a sus fuerzas a tomar “medidas necesarias, incluido el monitoreo, la coerción, la interceptación y el control de los buques filipinos para expulsarlos”.

El jefe de personal de las fuerzas armadas de Filipinas, el general Romeo Brawner Jr., dijo a los periodistas en Manila que las imágenes de video mostraban claramente que el barco de la armada china maniobró para embestir al brp suluan, que tuvo que moverse para evitar ser golpeado. Como resultado, el barco de la armada china golpeó en cambio al barco de la guardia costera china, que también estaba persiguiendo de cerca al barco filipino, dijo Brawner.

“Las acciones agresivas de China fueron muy claras en este incidente”, dijo Brawner. “Tuvieron la culpa debido a sus maniobras agresivas. Estábamos allí para proteger a los pescadores filipinos en el banco de arena de Scarborough. Ese era nuestro único objetivo porque ese es nuestro caladero tradicional”.

Cuando se le preguntó si el despliegue de la fuerza militar de China contra civiles era un cambio de táctica, Brawner dijo que lo era. Dijo que el ejército filipino evaluaría cómo responder en consulta con la guardia costera y buscaría la orientación del presidente Ferdinand Marcos Jr.

En esta foto, tomada de un video y proporcionada por la Guardia Costera de Filipinas, se ve un barco de la Armada china dañado después de una colisión accidental con un buque de la Guardia Costera china mientras perseguía a un barco pesquero filipino cerca de Scarborough Shoal en el disputado Mar de China Meridional el lunes 11 de agosto de 2025. (Guardia Costera de Filipinas vía AP) (The Associated Press)

“Ahora están desplegando su armada del pla, y este es un símbolo de la agresividad de China”, dijo, refiriéndose al ejército popular de liberación de China. “Discutiremos los posibles pasos y nuestras futuras tácticas para contrarrestar las acciones de China para impedirnos el acceso (a Scarborough)”.