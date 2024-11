Vicepresidenta de Filipinas contrata a un asesino para matar al presidente si ella es asesinada

Cuando se le preguntó sobre preocupaciones por su seguridad, la abogada de 46 años sugirió que había un complot no especificado para matarla. “No se preocupen por mi seguridad porque he hablado con alguien. Dije, ‘si me matan, maten a BBM, Liza Araneta y Martin Romualdez. No es broma, no es broma’”, dijo la vicepresidenta sin dar más detalles y usando las iniciales que muchos usan para llamar al presidente.