George Conditt IV se montará en el avión hacia China

George Conditt IV continuará como trotamundos en su carrera profesional de baloncesto, en una travesía para mejorar sus destrezas como centro de 6′11″ de estatura.

Su nuevo destino será China, donde jugará con el Shanxi Zhongyu en la principal liga del gigante asiático.

El pivot del Equipo Nacional viene de jugar en la Liga ACB de España con el club de Gran Canaria. En Europa también militó en Grecia.

“Parece que estoy brincando por todas partes. Fue una decisión que tomé basada en el input que estaba recibiendo en Europa. Sé que tengo 24 años y todo el mundo piensa que uno tiene tiempo. En el baloncesto, no puedes contar tus días. No sabes cuándo el reloj va a parar. Estoy tratando de ir a jugar lo más que pueda, con libertad y diversión”, dijo Conditt IV durante una práctica del Equipo Nacional de cara al AmeriCup en Managua, Nicaragua, a partir del 22 de agosto.

El club Shanxi Zhongyu terminó segundo en la tabla de posiciones de la fase regular (34-12) la pasada campaña, eliminado en semifinales. El torneo 2025-26 inicia en noviembre.

“Siento que cada año estoy tomando un buen paso y esa es la meta. Esa fue la gran razón para firmar en China, para tener esa temporada muerta, ese break. Tendré septiembre y octubre libre para recuperar mi cuerpo, saludable para poder hacer par de años más sin parar”, apuntó.

La temporada en China termina en mayo, tiempo para reportarse a los Gigantes de Carolina-Canóvanas. Conditt IV pudo reportarse este año para las semifinales de conferencia. Los eventuales campeones Vaqueros de Bayamón los barrieron en cuatro juegos.

La eliminación dejó un mal sabor en Conditt IV, campeón en 2023, queriendo regresar con fuerza el año entrante. Tendrá de vuelta al base Tremont Waters, quien se recupera de una operación en el tendón de Aquiles.

“Tengo una lista con nombres. No se preocupen. Batman (Waters) va a estar de vuelta para ese entonces y Robin estará a su lado”, prometió.

Puerto Rico tendrá un partido de fogueo contra República Dominicana el domingo a las 7:00 de la noche (WAPA Deportes) en el Coliseo Roberto Clemente, antes de partir el lunes a Nicaragua.

El debut en el AmeriCup será el 22 de agosto contra Panamá, día del cumpleaños número 25 de Conditt IV.

“Mi regalo será conseguir una victoria el 22″, dijo.