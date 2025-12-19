Noticia
Cada día de incertidumbre energética tiene “un costo real” sobre la competitividad del país, alertan voces del sector privado
Empresarios y expertos discrepan en torno al efecto que tendrá la disputa entre el gobierno y LUMA Energy en el clima de inversión de Puerto Rico, pero subrayan que el país tiene un sistema eléctrico “inservible” y costoso
19 de diciembre de 2025 - 11:10 PM