“Estamos preparados”: Jenniffer González asegura conoce las movidas legales de LUMA Energy

La gobernadora Jenniffer González aseguró este miércoles que “van a dar la pelea hasta el final” contra LUMA Energy, luego que la empresa trasladara al Tribunal Federal la segunda demanda incoada por la mandataria para anular el acuerdo contractual con el gobierno.

“Nosotros sabíamos que iban a volver a radicar una moción para llevarse el pleito a nivel federal para no atenderlo. La gran diferencia con este caso es que, al ser el gobierno de Puerto Rico, al ser esta servidora, no hay un issue de ciudadanía, así que eso se resolverá en el tribunal, en términos legales, pero estamos preparados, así que la secretaria de Justicia (Lourdes Gómez), por conducto del procurador general (Omar Andino Figueroa), estará radicando otro recurso para atender esto”, sostuvo la gobernadora a preguntas de El Nuevo Día, tras una conferencia de prensa en Centro Médico.

“Todo esto, el gobierno de Puerto Rico lo ha pensado, lo ha estudiado. Nuestros abogados, en el plano estatal y en el plano federal, están preparados para esto, y estamos listos para lo próximo que van a estar haciendo”, agregó sin querer anticipar ese próximo paso.

PUBLICIDAD

LUMA Energy trasladó este miércoles al Tribunal Federal –donde se ventila la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)– la demanda estatal que la gobernadora presentó en la tarde del martes para anular el contrato que le transfirió la administración del sistema de transmisión y distribución eléctrica.

En su recurso, el consorcio se fundamentó en la sección 306 de la ley Promesa, que concede al tribunal especial creado para atender la bancarrota de las instrumentalidades públicas “jurisdicción exclusiva de toda la propiedad, dondequiera esté ubicada, del deudor al momento del comienzo del caso”.

“Sabíamos que iban a volver a radicar una moción para llevarse el pleito a nivel federal para no atenderlo” La gobernadora de Puerto Rico habla sobre el pleito con LUMA Energy.

“Sabemos cuáles son las estrategias legales, y el procurador general y la secretaria de Justicia estarán hablando del nuevo recurso que se va a estar trabajando”, indicó la gobernadora.

“Sabíamos que estas cosas iban a pasar, así que nosotros vamos a dar la pelea hasta el final y vamos a cumplir con cancelar este contrato. Están los elementos de nulidad. Están los elementos para esta cancelación. Claro, esta compañía quiere seguir guisando”, puntualizó.

La Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la AEE presentaron la semana pasada una demanda contra LUMA Energy, alegando que la extensión del contrato, firmada en 2022 es nula porque no contó con el aval de los representantes del interés público de la junta de la AAPP. Al unísono, el gobierno pidió una certificación intrajurisdiccional para que el Tribunal Supremo de Puerto Rico atendiera el caso.

LUMA trasladó ese pleito al Tribunal Federal, y el proceso en la jurisdicción estatal fue paralizado.

PUBLICIDAD

El martes en la tarde, la gobernadora presentó un nuevo recurso legal contra LUMA Energy en el Tribunal de San Juan, y a su vez, solicitó nuevamente la intervención del Tribunal Supremo. En este caso, la demandante fue la gobernadora y la AAPP y la AEE comparecen como partes con interés.