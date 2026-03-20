Alza en precios del petróleo sacude las bolsas internacionales

Nueva York- Una nueva subida de los precios del petróleo sacudió el viernes los mercados bursátiles, mientras en Wall Street se desvanecían las esperanzas de un posible recorte de los tipos de interés este año por parte del Banco de la Reserva Federal a causa de la guerra con Irán.

El S&P 500 cayó un 1.5% y se encamina a una cuarta semana consecutiva de pérdidas, su racha más larga en un año. El índice Dow Jones perdió 470 puntos, un 1%, a falta de una hora para el final de la sesión, y el índice compuesto Nasdaq bajó un 2%.

Las pérdidas del mercado se acentuaron después de que los precios del petróleo se deshicieran de una caída temprana y aceleraran al alza por la tarde. El crudo Brent, el estándar internacional, subió un 3.3% y se situó en $112.19 por barril. El crudo estadounidense de referencia ganó un 2.3%, hasta $98.32 por barril.

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Las acciones también se inclinaron bajo el peso del aumento de los rendimientos en el mercado de bonos. El aumento de los rendimientos encarecerá los tipos hipotecarios y otros préstamos para los hogares y las empresas estadounidenses, lo que ralentizará la economía y hará bajar los precios de todo tipo de inversiones. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se han disparado desde el comienzo de la guerra porque podría provocar un repunte a largo plazo de los precios del petróleo y el gas natural, lo que haría subir la inflación.

La preocupación ha llegado a tal punto que los operadores han cancelado casi todas sus apuestas a que la Reserva Federal podría recortar los tipos de interés este año, según datos de CME Group. Algunos incluso creen que la Fed podría subir los tipos en 2026, lo que era un escenario casi impensable antes de que comenzara la guerra.

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“Creo que sería una sacudida del mercado”, dijo Ann Miletti, responsable de inversiones en renta variable de Allspring Global Investments, sobre una subida de tipos. Pero también dijo que si los precios del petróleo se mantienen altos durante mucho tiempo, probablemente arrastrarían tanto a la economía que la Reserva Federal no se plantearía subir los tipos.

Unos tipos de interés más bajos darían un impulso a la economía y a los precios de la inversión, y es algo que el presidente Donald Trump ha estado pidiendo airadamente. Antes de la guerra, los operadores apostaban fuerte a que la Fed bajaría los tipos al menos dos veces este año.

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Pero unos tipos más bajos corren el riesgo de empeorar la inflación. Y los inversores ven ahora poco margen para que los bancos centrales de todo el mundo recorten los tipos de interés para ayudar a sus economías. Además de la Reserva Federal, los bancos centrales de Europa, Japón y el Reino Unido también mantuvieron estables sus tipos de interés la semana pasada.

El precio del crudo Brent ha oscilado bruscamente desde los 70 dólares por barril antes del comienzo de la guerra hasta los 119,50 dólares de esta semana. Las grandes oscilaciones se han producido de hora en hora, mientras los mercados financieros tratan de calcular cuánto durará la guerra y cuánto daño causará a la producción de petróleo y gas en el Golfo Pérsico.

El mercado bursátil estadounidense tiene un historial de recuperación relativamente rápida de conflictos pasados en Oriente Medio y otros lugares, siempre que los precios del petróleo no se mantengan demasiado altos durante demasiado tiempo. Los precios del petróleo aún no están en un punto de alerta, dijo Miletti, pero “nos estamos acercando si la duración es lo suficientemente larga”.

“Si dentro de tres meses nos encontramos en una situación similar, no sólo yo, sino muchos otros inversores, seremos mucho más cautos”, afirmó. Mientras que las empresas pueden adaptarse a las subidas graduales del precio del petróleo, Miletti afirma que son menos capaces de cambiar rápidamente sus modelos de negocio cuando un repunte repentino se convierte en la nueva normalidad.

¿Dónde está el petróleo de Venezuela y por qué es tan importante? Venezuela alberga la mayor reserva de petróleo en el planeta. El presidente Donald Trump anunció una movida sin precedentes para asumir el control de la industria.

En Wall Street, Super Micro Computer se hundió un 31.6% y contribuyó a la caída de la bolsa estadounidense. El gobierno estadounidense acusó a un vicepresidente de la empresa y a otras dos personas vinculadas a ella de conspirar para pasar de contrabando a China miles de millones de dólares en servidores informáticos que contenían chips avanzados de Nvidia.

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La empresa declaró que ha cooperado con la investigación y que no está acusada. Puso a sus dos empleados acusados en excedencia administrativa y rescindió su relación con un contratista acusado.

Aproximadamente cuatro de cada cinco valores del S&P 500 cayeron de forma generalizada. Los valores de las empresas más pequeñas, que pueden sufrir más que sus rivales de mayor tamaño las consecuencias de unos tipos de interés más altos, encabezaron las caídas. El índice Russell 2000 de valores más pequeños cayó un 2.5%, la mayor caída del mercado.

Entre los pocos ganadores estuvo FedEx, que subió un 1.1% tras obtener en el último trimestre unos beneficios muy superiores a los esperados por los analistas.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió al 4.39% desde el 4.25% del jueves y desde el 3.97% anterior al inicio de la guerra. Es un movimiento significativo para el mercado de bonos.

El rendimiento del Tesoro a dos años, que sigue más de cerca las expectativas de lo que hará la Reserva Federal, saltó al 3.89% desde el 3.79% del jueves y está cerca de su nivel más alto desde el verano.