Entre niñas iraníes y la gasolina
¿A qué tipo de ser humano le puede preocupar más tener que pagar un costo mayor por la gasolina que la muerte injustificada e indiscriminada de esas niñas? Cuestiona Julio Fontanet
19 de marzo de 2026 - 11:00 PM
19 de marzo de 2026 - 11:00 PM
En Puerto Rico y en algunos medios de comunicación de Estados Unidos tuvo muy poca difusión la muerte de 168 niñas iraníes a consecuencia de la guerra contra Irán. Me preocupa sobremanera que, distinto a otras naciones en el mundo, no se produjo una expresión de indignación por lo que es, evidentemente, un crimen de guerra de conformidad con los convenios de Ginebra. Sí, es un crimen de guerra implosionar —mediante un proyectil Tomahawk— una escuela llena de niñas durante horario escolar. No hay justificación de clase alguna y lo peor es que ni siquiera ha habido una disculpa.
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