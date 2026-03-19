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Julio FontanetJulio Fontanet
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Entre niñas iraníes y la gasolina

¿A qué tipo de ser humano le puede preocupar más tener que pagar un costo mayor por la gasolina que la muerte injustificada e indiscriminada de esas niñas? Cuestiona Julio Fontanet

19 de marzo de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Si bien es cierto que era imperativo rendirle honor —de la manera tan profesional y empática en que se realizó— a los seis militares caídos en combate, ¿no se merecían las niñas iraníes y sus familias una cobertura más humana y empática por parte de esos mismos medios? Cuestiona Julio Fontanet. (Amirhossein Khorgooei)

En Puerto Rico y en algunos medios de comunicación de Estados Unidos tuvo muy poca difusión la muerte de 168 niñas iraníes a consecuencia de la guerra contra Irán. Me preocupa sobremanera que, distinto a otras naciones en el mundo, no se produjo una expresión de indignación por lo que es, evidentemente, un crimen de guerra de conformidad con los convenios de Ginebra. Sí, es un crimen de guerra implosionar —mediante un proyectil Tomahawk— una escuela llena de niñas durante horario escolar. No hay justificación de clase alguna y lo peor es que ni siquiera ha habido una disculpa.

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ACERCA DEL AUTOR
Julio Fontanet

Julio Fontanet

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El autor es catedrático de Derecho en la Universidad Interamericana. Presidió el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico de 2004 a 206. Ha colaborado como consultor internacional en procesos...
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