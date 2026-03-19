En Puerto Rico y en algunos medios de comunicación de Estados Unidos tuvo muy poca difusión la muerte de 168 niñas iraníes a consecuencia de la guerra contra Irán. Me preocupa sobremanera que, distinto a otras naciones en el mundo, no se produjo una expresión de indignación por lo que es, evidentemente, un crimen de guerra de conformidad con los convenios de Ginebra. Sí, es un crimen de guerra implosionar —mediante un proyectil Tomahawk— una escuela llena de niñas durante horario escolar. No hay justificación de clase alguna y lo peor es que ni siquiera ha habido una disculpa.

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