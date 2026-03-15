¿Definirá el conflicto iraní el orden mundial?
Los iraníes se han preparado para una guerra de naturaleza asimétrica, escribe Carlos Severino
15 de marzo de 2026 - 11:10 PM
15 de marzo de 2026 - 11:10 PM
El sábado, 27 de febrero de 2026, comenzaron poderosos ataques conjuntos entre los Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán continuando las hostilidades que se produjeron en junio de 2025, en lo que pasó a llamarse la Guerra de los 12 Días. La forma y manera como terminó entonces aquel episodio, nos hicieron concluir que su continuación era asunto meramente de tiempo, es decir, prácticamente inevitable. El alto al fuego pactado era extremadamente frágil y, como tiende a ser ya característico del presidente Trump, no se abordaron, ni con vara larga, los asuntos sustantivos y estructurales que son la génesis de las hostilidades entre las partes.
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