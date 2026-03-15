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Carlos E. Severino ValdezCarlos E. Severino Valdez
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:¿Definirá el conflicto iraní el orden mundial?

Los iraníes se han preparado para una guerra de naturaleza asimétrica, escribe Carlos Severino

15 de marzo de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El simple hecho de que las fuerzas iraníes provoquen la prolongación del conflicto e inflijan serios daños a la estabilidad económica mundial con el cierre del estrecho de Ormuz sería una posibilidad de victoria. Los iraníes saben que un conflicto dilatado es perjudicial para los Estados Unidos y requerirá considerar poner botas en el terreno, afirma Carlos Severino. (Agencia EFE)

El sábado, 27 de febrero de 2026, comenzaron poderosos ataques conjuntos entre los Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán continuando las hostilidades que se produjeron en junio de 2025, en lo que pasó a llamarse la Guerra de los 12 Días. La forma y manera como terminó entonces aquel episodio, nos hicieron concluir que su continuación era asunto meramente de tiempo, es decir, prácticamente inevitable. El alto al fuego pactado era extremadamente frágil y, como tiende a ser ya característico del presidente Trump, no se abordaron, ni con vara larga, los asuntos sustantivos y estructurales que son la génesis de las hostilidades entre las partes.

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Carlos E. Severino Valdez

Carlos E. Severino Valdez

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Catedrático de Geografía Política de la Universidad de Puerto Rico
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