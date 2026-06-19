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Bacardí y la Universidad Ana G. Méndez inauguran el segundo “Center of Excellence” en Cabo Rojo

El nuevo centro se une al que abrió sus puertas en Carolina hace tres años

19 de junio de 2026 - 5:00 PM

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El nuevo Bacardí Center of Excellence aspira ser un laboratorio para la educación en mixología y hospitalidad para estudiantes mayores de edad en el oeste. (Suministrada)
Diego Vega Martínez
Por Diego Vega Martínez
Internado de verano de GFR Mediadiego.vega@gfrmedia.com

Bacardí Corporation y la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) inauguraron el segundo Bacardí Center of Excellence, localizado en el Centro Universitario de Cabo Rojo de la institución educativa.

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La apertura marca la expansión de la alianza entre la destilería y la UAGM que comenzó en el Recinto de Carolina hace tres años.

El nuevo centro, se informó, pretende fortalecer la preparación académica de estudiantes mayores de edad en la región oeste de la isla, sirviendo como un laboratorio de experiencias educativas en mixología y hospitalidad.

Magaly Feliciano, directora goblal de sostenibilidad, y Edwin Zayas, vicepresidente de operaciones de Bacardi, explicaron que la planta cogeneradora suple 2.7 megavatios, vapor y agua helada. La planta CHP utiliza mayormente biogás, alto en metano y que es producto de procesar aguas residuales. También usa propano. En la foto, vista de los tanques de gas que nutren la turbina. (Nahira Montcourt / GFR Media) El gobernador Pedro Pierluisi, al centro, también participó del recorrido por la planta. (Nahira Montcourt / GFR Media)
1 / 12 | Fotos: Bacardi estrena planta de energía de $15 millones. Magaly Feliciano, directora goblal de sostenibilidad, y Edwin Zayas, vicepresidente de operaciones de Bacardi, explicaron que la planta cogeneradora suple 2.7 megavatios, vapor y agua helada. - Nahira Montcourt

Con acceso a recursos de primer nivel, el centro contará con el respaldo de líderes de la industria y la participación de expertos y embajadores de Bacardí que ofrecerán talleres, catas y seminarios especializados.

Elissandra Urbina, directora comercial de Bacardí Puerto Rico, sostuvo que la iniciativa “reafirma un compromiso que hemos mantenido por 90 años en Puerto Rico: invertir en el talento local, abrir puertas a nuevas oportunidades y contribuir al crecimiento sostenible de nuestra isla”.

Por su parte, el doctor José F. Méndez Méndez, presidente de la UAGM, definió la apertura de un nuevo centro en Cabo Rojo como un paso importante para el recinto.

“Esta alianza fortalece la formación en hospitalidad y mixología y reafirma nuestro compromiso con ofrecer una educación innovadora y con mayores oportunidades para nuestros estudiantes”, añadió el doctor Méndez.

El primer Bacardí Center of Excellence abrió sus puertas en el recinto de la UAGM de Carolina en septiembre de 2023, formando parte del sistema de la Escuela Internacional de Hospitalidad y Artes Culinarias José A. “Tony” Santana.

Tags
Universidad Ana G. MéndezBacardíCabo Rojo CarolinaMixologíaLicoresEducación
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Diego Vega Martínez
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Diego Vega Martínez realiza actualmente un internado de verano en GFR Media, donde trabajará entre junio y julio de 2026 redactando para la sección de Negocios de El Nuevo Día. ...
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