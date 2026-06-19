Bacardí y la Universidad Ana G. Méndez inauguran el segundo “Center of Excellence” en Cabo Rojo

Bacardí Corporation y la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) inauguraron el segundo Bacardí Center of Excellence, localizado en el Centro Universitario de Cabo Rojo de la institución educativa.

La apertura marca la expansión de la alianza entre la destilería y la UAGM que comenzó en el Recinto de Carolina hace tres años.

El nuevo centro, se informó, pretende fortalecer la preparación académica de estudiantes mayores de edad en la región oeste de la isla, sirviendo como un laboratorio de experiencias educativas en mixología y hospitalidad.

1 / 12 | Fotos: Bacardi estrena planta de energía de $15 millones. Magaly Feliciano, directora goblal de sostenibilidad, y Edwin Zayas, vicepresidente de operaciones de Bacardi, explicaron que la planta cogeneradora suple 2.7 megavatios, vapor y agua helada. - Nahira Montcourt 1 / 12 Fotos: Bacardi estrena planta de energía de $15 millones Magaly Feliciano, directora goblal de sostenibilidad, y Edwin Zayas, vicepresidente de operaciones de Bacardi, explicaron que la planta cogeneradora suple 2.7 megavatios, vapor y agua helada. Nahira Montcourt Compartir

Con acceso a recursos de primer nivel, el centro contará con el respaldo de líderes de la industria y la participación de expertos y embajadores de Bacardí que ofrecerán talleres, catas y seminarios especializados.

Elissandra Urbina, directora comercial de Bacardí Puerto Rico, sostuvo que la iniciativa “reafirma un compromiso que hemos mantenido por 90 años en Puerto Rico: invertir en el talento local, abrir puertas a nuevas oportunidades y contribuir al crecimiento sostenible de nuestra isla”.

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Por su parte, el doctor José F. Méndez Méndez, presidente de la UAGM, definió la apertura de un nuevo centro en Cabo Rojo como un paso importante para el recinto.

“Esta alianza fortalece la formación en hospitalidad y mixología y reafirma nuestro compromiso con ofrecer una educación innovadora y con mayores oportunidades para nuestros estudiantes”, añadió el doctor Méndez.