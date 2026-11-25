¿A quiénes acuden los gobiernos y las empresas cuando sus sistemas colapsan?

Por primera vez, se presenta en Puerto Rico el equipo que lideró el rescate de la plataforma del “Obamacare” (Healthcare.gov) y ha intervenido en las mayores crisis tecnológicas del gobierno de Estados Unidos.

La cita es el jueves, 3 de diciembre de 2026, desde las 5:00 p.m. en Piloto Venues, Santurce.

Allí, Mikey Dickerson, Marina Nitze y Matthew Weaver, socios de la firma Layer Aleph, participarán del primer diálogo de “ClaseMundial”, una iniciativa que trae a Puerto Rio a las personas y las ideas que están resolviendo los problemas más complejos a nivel global, explicó su propulsor Giancarlo González.

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Con su quiebra pública, huracanes, terremotos y fallas eléctricas, Puerto Rico es versado en distintas crisis, pero el conocimiento se pierde cuando las personas a cargo salen o pierden sus puestos, lamentó el fundador de Urbital, quien fungió como principal oficial de Informática del gobierno de Puerto Rico.

“Clase Mundial existe para convertir esa experiencia en capacidad institucional, conectando a la gente de gobierno, empresas, academia y sociedad civil con quienes ya han resuelto estos problemas en otros lugares”, expuso González. “El propósito de un sistema es lo que hace. No lo que dice la ley. No lo que dice el comunicado de prensa”.

Los invitados son autores del libro Crisis Engineering: Time-Tested Tools for Turning Chaos into Clarity. Dickerson fue subdirector de Informática de todo el gobierno federal; Nitze fue jefe de Tecnología del Departamento de Asuntos del Veterano; y Weaver es miembro fundador de Site Reliability Engineering (SRE) en Google y estableció el Servicio de Defensa Digital, del ahora Departamento de Guerra (antes Defensa) de Estados Unidos.

Marina Nitze, Mikey Dickerson y Matthew Weaver (extrema derecha), autores de Crisis Engineering y socios de Layer Aleph, junto a Jennifer Pahlka (con el micrófono), autora de Recoding America. (Suministrada)

El evento comenzará a las 5:00 p.m. con un periodo de registro. A las 6:00 p.m. en punto iniciará la presentación de los invitados, que seguirá con un panel de reacción y preguntas del público. A partir de las 7:30 p.m. se abre un compartir para “networking”, se informó.