¿Dinero en camino? Confirma si tu reintegro ya salió del Departamento de Hacienda

“¿Mi reintegro está en camino o no ha sido enviado?“.

Esa es la pregunta que muchos contribuyentes en Puerto Rico se hacen tras el anuncio del primer desembolso por parte del Departamento de Hacienda.

Si presentaste tu planilla de contribución sobre ingresos para el año 2025 y te corresponde un reintegro, seguramente quieres saber cuándo recibirás tu dinero.

Afortunadamente, existe una manera sencilla de verificar el estado de tu reintegro y mantenerte al tanto de todo el proceso. Aquí te explicamos cómo hacerlo.

El primer paso

Lo primero que necesitas es una cuenta activa en el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), el portal que centraliza los datos de los contribuyentes.

PUBLICIDAD

Al ingresar a la plataforma digital, en la pantalla principal verás tus datos básicos y, al desplazarte hacia abajo, podrás observar el balance de tu cuenta.

Si estás esperando un reintegro, el monto aparecerá en color verde, mientras que si el balance indica $0.00, significa que tu planilla aún no ha sido procesada.

Conoce el estatus

Debajo del balance encontrarás la sección “Planilla 2025”, donde se refleja el estatus de tu declaración.

Si aparece como “En proceso”, significa que tu planilla fue recibida, pero todavía no ha sido procesada. Por otro lado, si indica “Procesada”, tu declaración ya fue revisada y el reintegro está listo para ser enviado.

No obstante, cuando el estatus muestre “Procesada” y el balance refleje el monto de tu reintegro, significa que tu dinero pronto será depositado en tu cuenta. Si más adelante vuelves a ingresar y el balance aparece en $0, quiere decir que el reintegro ya fue enviado y se depositará en los próximos días.

En caso de que se detecte algún error en tu planilla, SURI te mostrará la notificación correspondiente y te indicará los pasos necesarios para corregirlo con el Departamento de Hacienda, evitando retrasos.