Pasado el huracán, llega el momento de realizar las reclamaciones a los seguros. Pero, antes de hacer la primera llamada a la compañía de seguros, el primer paso debe ser revisar si la póliza cobija el daño que recibió a causa del huracán.

Este es uno de los principales errores por los cuales se deniega el pago de una reclamación, según varias personas expertas en el tema de los seguros. Luego del huracán Fiona, un evento que trajo principalmente mucha agua, recordaron que no todas las pólizas incluyen la protección contra inundaciones, pues esto es una póliza que debe comprarse aparte del seguro que acompaña la mayoría de las hipotecas.

El excomisionado de la Oficina del Comisionado de Seguros Javier Rivera Ríos afirmó que el primer paso debe ser revisar la póliza.

“Uno de los errores más comunes de los asegurados es no revisar periódicamente los límites de su cobertura”, dijo Rivera Ríos, quien es actualmente corredor de seguros y manejo de riesgo. “Usted debe revisar esos límites de cobertura para que no caigan en la cláusula del coaseguro, lo que representa un ajuste en su pérdida, más allá del deducible”.

El segundo error más común que identifica en estos procesos es que los asegurados asumen que las inundaciones están cubiertas en sus pólizas.

“Un evento como Fiona va a tener pérdidas, en su gran mayoría, por inundaciones. Las inundaciones no están cubiertas en la póliza de huracán. Las compañías de seguro, aunque quieran, no pueden dar esa cubierta a menos que tenga una póliza de inundación aparte”, expresó.

El ajustador público José Jaime Negrón, presidente de Claims Management Group, afirmó que una de las razones principales para denegar el pago de una reclamación es porque la propiedad no esté cubierta según el daño que recibió.

“La mayoría las deniegan por falta de cubierta. Esa es la primera. Y tienen el deber de indicar específicamente la razón de por qué la están denegando. Las pólizas establecen que esas reclamaciones deben hacerse lo más pronto posible. No hay un término, pero establecen que debe hacerse lo más pronto posible”, dijo. “Ahora mismo, hay situaciones extraordinarias porque en muchas áreas no hay energía eléctrica ni acceso a muchas áreas, pero debe hacerse lo más pronto posible”.

Según datos de la Oficina del Comisionado de Seguros, luego del huracán María, se pagaron sobre 300,000 reclamaciones que sumaron unos $7,200 millones. Aún quedan 1,800 reclamaciones sin resolver, de las cuales 1,400 están en los tribunales.

Brenda Rivera, vicepresidenta de reclamaciones de Universal Group, explicó que otro de los errores puede ser la dilación en la radicación y la falta de documentos a la hora de presentar el reclamo.

“Un error puede ser la dilación en someter el reclamo, no someter un estimado, no someter evidencia de gasto. Si incurriste en el gasto, pero no tienes la evidencia, no podemos hacer nada. Necesitas probar la totalidad de la pérdida que estás notificando”, afirmó. “En todos los casos hay que comparar el daño que tiene la propiedad, sea pérdida total o parcial, con la póliza que tenga una persona. Siempre va a requerir una inspección y comprar eso contra la póliza suscrita. Otro aspecto que consideramos es el deducible”.

Wanda Grau, vicepresidenta de suscripción y reclamaciones de Cooperativa Seguros Múltiples, dijo que las personas que vayan a reclamar por pérdidas en automóviles y en casas deben asegurarse que el ajustador pueda ver el daño que provocó la tormenta.

“Uno de los errores principales es que limpian tan pronto pasa el fenómeno. En el caso de los carros, no deben limpiar hasta que lo vea un ajustador, pero, si por salubridad, hay que limpiarlo, deben tomar fotos antes que se limpie y tomar fotos por dentro para que se vea el daño”, recomendó. “Otro error que la gente comete es tratar de encenderlos y no deben encenderlos”.

Igualmente, recomendó tomar fotos de las viviendas afectadas antes de que se limpie, por ejemplo, la marca de inundación que se queda en las paredes.

“Previo a la limpieza, hay que tomar fotos del daño. Si fue por inundación, tenemos que ver dónde está la marca de a dónde llegó el agua”, sentenció. “Si no pueden esperar a limpiar por motivos de seguridad, es importante que tomen fotos”.

Sobre las viviendas, afirmó que los derrumbes y deslizamientos están cubiertos en las pólizas de inundaciones, por lo cual una reclamación por estas pérdidas no estará cubierta fuera de esas pólizas.

Todos coincidieron en que, aún cuando se hayan perdido los documentos de la póliza, las personas afectadas deben comunicarse con las aseguradoras para comenzar el proceso y revisar la póliza. Negrón, por su parte, reconoció que tener los documentos a la mano, así como fotos y los recibos de los trabajos que se hayan realizado, puede agilizar el proceso.

“Si tienen todo eso, mejor. Usualmente no lo tienen porque todavía es muy pronto. Documentar un reclamo parece sencillo, pero muchas veces cuando se pregunta cuáles son los daños, las personas no saben estimar. Lo que aconsejamos es que notifiquen inmediatamente a las aseguradoras”, explicó. “Pero si tienen fotos de la propiedad antes del evento y después, mejor. Eso va a acelerar el proceso”.

La Oficina del Comisionado de Seguros publicó recientemente una lista de consejos a la hora de presentar una reclamación. Entre estos consejos, incluyeron tomar foto de la propiedad y los daños, tomar medidas para proteger la propiedad, tener a la mano el número de la póliza, hacer un inventario detallado de daños, permita inspeccionar los daños y lea detenidamente la póliza.

Las personas que necesiten orientación de esta agencia pueden comunicarse al (787) 304-8686.