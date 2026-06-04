Exdirector de incentivos del DDEC revela qué lo llevó a renunciar: “Quedarnos no era una opción”

El exdirector de la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) Ernesto J. Zayas García expresó que con su renuncia a la agencia buscaba salvaguardar su integridad como profesional, según declaraciones ofrecidas a Tax Notes, un medio especializado en temas contributivos.

Zayas García fue uno de los 10 funcionarios que renunciaron a sus puestos de confianza el pasado 26 de mayo, entre ellos el extitular de la agencia Sebastián Negrón Reichard, quien expuso que la confianza con La Fortaleza se había quebrantado tras denunciar supuestas intervenciones indebidas en procedimientos del DDEC.

“Quedarnos no era una opción, ya que el ambiente entre La Fortaleza y el DDEC cambió por completo en cuestión de días”, dijo Zayas García a Tax Notes, indicando que su último día fue oficialmente el 2 de junio.

La Oficina de Incentivos de Negocios supervisa la administración y el cumplimiento de los incentivos contributivos de la Ley 60-2019, conocida como Código de Incentivos, entre otras iniciativas.

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Esto sucede en momentos en los que tanto La Fortaleza como el DDEC y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) se encuentran bajo el escrutinio público y de distintos foros investigativos como el Departamento de Justicia.

El pasado 18 de mayo, Negrón Reichard hizo público los hallazgos de una investigación relacionada a unas supuestas intervenciones indebidas de parte del exsecretario auxiliar de la OGPe, Norberto Almodóvar, y la jefa de personal de la oficina, Charlene Neuman, en un proceso competitivo para un contrato de publicidad pagado con fondos federales.

Además de referir los hallazgos a tres foros investigativos, ordenó la suspensión sumaria de ambos funcionarios, pero presuntamente La Fortaleza intervino para revocar esa decisión, lo que desembocó en la dimisión del exsecretario y otros nueve jefes de oficinas.

El pasado martes, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, expuso que, tras la abrupta salida del exjefe del DDE, quedaron en el limbo distintas transacciones como la firma de contratos y decretos contributivos.

Ayer, miércoles, trascendió que la empresa Digimedia LLC enmendó la demanda que mantiene por la adjudicación de un contrato de publicidad en el Departamento de Hacienda, alegando que en el gobierno supuestamente existe un “patrón de corrupción” en la evaluación y concesión de contratos.

Zayas García fue el director de la Oficina de Incentivos del DDEC por casi año y medio, los que a su juicio “parecieron tres” años. El exfuncionario, en tanto, expresó gratitud con Negrón Reichard, la gobernadora Jenniffer González Colón y los empleados que componen su oficina. A su vez se mostró complacido con el desempeño durante su liderato.

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“Aceptar un cargo de dirección gubernamental es aceptar un llamado a la patria, a la sociedad, a implementar la política pública y cumplir mandatos legislativos con los más altos valores, ética y moral, siempre teniendo como norte servir al ciudadano”, expresó el exdirector de incentivos a través de su cuenta de LinkedIn.

En la misma publicación reaccionó el exdirector de Comunicaciones del DDEC, Christian Ramos Segarra, quien fue uno de la decena de funcionarios que entregó su renuncia el pasado 26 de mayo.

“Un placer haber coincidido y ser parte del equipo que se atrevió a hacer la diferencia. ¡Mucho éxito!”, comentó Ramos Segarra en la publicación de Zayas García.

Como parte de los logros obtenidos por parte de la Oficina de Incentivos por el pasado año y medio, Zayas García compartió que se procesaron más de 4,000 trámites radicados entre 2025 y 2026

Asimismo, se procesaron sobre 14,000 trámites pendientes desde el 2019 al 2020, para un total de sobre 18,700 trámites en año y cuatro meses, indicó el exdirector de incentivos.

Indicó que se otorgaron decretos y créditos contributivos de cine a 17 largometrajes y series, y sobre 20 contratos de incentivos a otros proyectos fílmicos. Se procesaron “cientos, de créditos contributivos de turismo, investigación y desarrollo y de compra de productos manufacturados en Puerto Rico”.