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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Ganar $1 más al año cuesta $4,000 más en impuestos: 10 distorsiones del sistema contributivo de Puerto Rico

La inequidad está enraizada en el sistema tributario de la isla, lo que desalienta la actividad económica y que más gente se quede en la isla, según un estudio promovido por la Fundación del Colegio de CPA

11 de noviembre de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El economista Adrián Alós, cofundador de Abexus, durante la presentación del estudio “Radiografía estructural del sistema contributivo de Puerto Rico y sus principales distorsiones económicas”. (Suministrada)
Sharon Minelli Pérez
Por Sharon Minelli Pérez
Periodista de Negociossharon.perez@gfrmedia.com

Cada año, la clase trabajadora de Puerto Rico paga más en impuestos, desde la planilla hasta la caja registradora, aunque ninguna ley se apruebe para subir las contribuciones.

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Departamento de HaciendaCódigo de Rentas InternasColegio de CPAImpuestosReforma contributiva
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Sharon Minelli Pérez
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Sharon Minelli Pérez comenzó en El Nuevo Día como traductora y parte de la mesa de editores que preparaba la edición impresa. Hace 15 años, fue reclutada como periodista para endi.com....
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