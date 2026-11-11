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Ganar $1 más al año cuesta $4,000 más en impuestos: 10 distorsiones del sistema contributivo de Puerto Rico
La inequidad está enraizada en el sistema tributario de la isla, lo que desalienta la actividad económica y que más gente se quede en la isla, según un estudio promovido por la Fundación del Colegio de CPA
11 de noviembre de 2026 - 11:10 PM