IRS aumenta el crédito por hijos para el año contributivo de 2027

El Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) informó que aumentará el Crédito por Menor Dependiente (CTC, en inglés) para el año contributivo de 2027.

En un comunicado de prensa, el IRS explicó ayer que el cambio se reflejará en la planilla que se radique en el 2028.

El comunicado indica que el monto máximo del crédito tributario por hijos que cualifiquen para el año contributivo de 2027 será de $2,300; un incremento de $100 con respecto al 2026.

“Para el año fiscal 2027, la parte del crédito que puede ser reembolsable es de $1,800, lo que también representa un aumento de $100 en comparación con 2026”, agregó.

Este cambio es uno de casi 70 ajustes anuales por la inflación anunciados por el IRS para la planilla federal para el año fiscal 2027.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, el monto máximo del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC en inglés) para el año fiscal 2027 será de $8,496 para los contribuyentes que tienen tres o más hijos que cualifican, lo que representa un aumento en comparación con los $8,231 para el año fiscal 2026.

Mientras, uno de los cambios principales consiste en que la deducción estándar aumenta a $33,200 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta, lo que representa $1,000 más que en 2026.

En cuanto a los créditos de adopción, el máximo permitido para el año fiscal 2027 será de hasta $18,250, en comparación con $17,670 para 2026. Para el año fiscal 2027, el monto del crédito que puede ser reembolsable es $5,280.

De acuerdo con el IRS, los ajustes implican un crédito importante para los empleadores. Para el año fiscal 2027, el monto máximo del crédito fiscal por cuidado de niños proporcionado por el empleador aumenta a $515,943.67, lo que representa un aumento frente a los $500,000 para el 2026, mientras que el crédito podrá ser de hasta $619,132.40 si el empleador es una pequeña empresa que cualifique.

Para los contribuyentes solteros y personas casadas que presentan una declaración por separado, la deducción estándar aumenta a $16,600 y para los jefes de familia, la deducción estándar será de $24,925.

Sin embargo, para el año fiscal 2027, la tasa impositiva máxima sigue siendo del 37% para los contribuyentes individuales solteros con ingresos superiores a $661,375 ($793,650 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta).

PUBLICIDAD

Otras tarifas son:

35% para ingresos superiores a $264,550 ($529,100 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta);

32% para ingresos superiores a $208,325 ($416,650 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta);

24% para ingresos superiores a $109,125 ($218,250 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta);

22% para ingresos superiores a $52,025 ($104,050 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta);

12% para ingresos superiores a $12,800 ($25,600 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta).

“La tasa más baja es del 10% para los ingresos de personas solteras con ingresos de $12,800 o menos ($25,600 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta)”, explicó el IRS.

El IRS también informó que para los años fiscales que comienzan en 2027, la limitación en dólares para las reducciones salariales voluntarias de los empleados por contribuciones a acuerdos de gastos flexibles de salud aumenta a $3,500, $100 más que el año anterior.

De otra parte, el IRS indicó, en cuanto a los montos alternativos mínimos de exención de impuestos, el monto de la exención para personas solteras es $93,000 y comienza a eliminarse gradualmente en $515,950 ($144,700 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta para quienes la exención comienza a eliminarse gradualmente en $1,031,900).

Además, los patrimonios de difuntos que fallecieron durante 2027 tendrán un monto de exclusión básico de $15,480,000, frente a un total de $15,000,000 en el 2026. Para el año calendario 2027, los primeros $20,000 de donaciones a cualquier persona no están incluidos en el monto total de donaciones sujetas a impuestos realizadas durante el año, en comparación con $19,000 para el año calendario. 2026.

En otro cambio, para el año calendario 2027, la exclusión anual para obsequios aumenta a $20,000, frente a $19,000 para el año calendario 2026.

Sin embargo, la exclusión anual para obsequios a un cónyuge que no es ciudadano de los Estados Unidos aumenta a $201,000 para el año calendario 2027, frente a $194,000 para el año calendario 2026.

De otro lado, para el año fiscal 2027, los contribuyentes pueden gastar hasta $2,640,000 de propiedad de la sección 179, frente a $2,560,000 para el año fiscal 2026.