Gobernadora niega que se le pidiera la renuncia a la jefa de la AEE

Fajardo - La gobernadora Jenniffer González Colón negó que le haya pedido la renuncia a la ingeniera Mary Carmen Zapata Acosta como directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en medio de la controversia por la firma del contrato con el consorcio liderado por Power Expectations.

Según una misiva divulgada por este diario, Zapata Acosta renunció a su cargo el miércoles, 2 de septiembre para regresar a la jubilación, aunque su salida trascendió ayer, jueves. Una fuente de El Nuevo Día aseguró que se trató de una destitución, debido a diferencias de criterio entre la ingeniera y el zar de Energía y director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Josué Colón. A su salida de una vista pública en la Legislatura, el ingeniero negó a la prensa haber presionado la dimisión de la jefa de la AEE.

“No, no, no. Recibimos una carta de renuncia, con efectividad el día de hoy (viernes). Obviamente, la junta de gobierno (de la AEE) recibió esa renuncia en el día de ayer (jueves) y así se gestionó”, contestó González Colón a El Nuevo Día.

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Tras la salida de Zapata Acosta, Fernando Osorio Caña ocupará la jefatura de la AEE de manera interina, hasta que la gobernadora designe al sucesor de la ingeniera.

Buscan un nuevo director ejecutivo para la AEE

A preguntas de este diario, la mandataria aseguró que ya se encuentra en proceso para reclutar a un nuevo director o directora ejecutiva de la AEE.

“He estado haciendo muchas entrevistas... Hay un director ejecutivo interino (en la AEE) que es ingeniero de la propia (AEE) y, en su momento, haremos lo propio en la autoridad (para conseguir sustituto a Zapata Acosta)”, expresó González Colón.

Zapata Acosta dejó la jefatura de la AEE en momentos en que la corporación pública está al centro de investigaciones locales y federales por el potencial fraude en el contrato que firmó la ingeniera con el consorcio Power Expectations, Reyes Contractor Group y Enchanted Rock para generar 400 megavatios de energía temporal por la suma de $5,887 millones en 10 años.

Gran parte de la polémica gira en torno a señalamientos de fraude y extorsión por parte de ERock Inc., matriz de Enchanted Rock, la cual asegura que nunca autorizó la firma del contrato. Quien firma en nombre de Enchanted Rock es Jhoby Weaks, de quien se alega es un criptoinversionista que se declaró culpable por fraude y evasión contributiva.

Zapata Acosta dijo a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que no tuvo conocimiento del potencial fraude hasta que trascendió públicamente a principios de agosto pasado.

El contrato fue cancelado por Zapata Acosta el pasado 18 de agosto, aludiendo a que el consorcio no pagó la fianza requerida dentro de un plazo de 15 días tras firmar el acuerdo y a que la Junta Fiscal revocó su aprobación al negocio entre el gobierno y el consorcio.

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Ahora, Power Expectations solicitó al Tribunal Federal un interdicto para impedir que el gobierno lance otro proceso competitivo generación temporal.

Reacciona al interrogatorio a Josué Colón

De otra parte, González Colón no mostró preocupación alguna sobre el interrogatorio al que se sometió el zar de Energía, como parte de una vista pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes ante la controversia con Power Expectations.

Durante esa comparecencia, Colón reveló que había sido entrevistado recientemente por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) como parte de la pesquisa vinculada al contrato.