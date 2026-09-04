Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
4 de septiembre de 2026
85°Lluvias aisladas
NegociosEconomía
Suscriptores
Bolsa de valores 11:03 PM
S&P 500 - (CFD)
7572.40
0.38%
·
Dow Jones
52658.64
0.29%
·
Nasdaq
26269.23
0.62%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gobernadora niega que se le pidiera la renuncia a la jefa de la AEE

Jenniffer González Colón aseguró que Mary Carmen Zapata presentó su renuncia a la junta de gobierno de la corporación pública

4 de septiembre de 2026 - 5:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la imagen, Mary Carmen Zapata Acosta, exdirectora ejecutiva de la AEE, Josué Colón, zar de Energía, y la gobernadora Jenniffer González Colón. (Xavier Araújo)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

Fajardo - La gobernadora Jenniffer González Colón negó que le haya pedido la renuncia a la ingeniera Mary Carmen Zapata Acosta como directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en medio de la controversia por la firma del contrato con el consorcio liderado por Power Expectations.

RELACIONADAS

Según una misiva divulgada por este diario, Zapata Acosta renunció a su cargo el miércoles, 2 de septiembre para regresar a la jubilación, aunque su salida trascendió ayer, jueves. Una fuente de El Nuevo Día aseguró que se trató de una destitución, debido a diferencias de criterio entre la ingeniera y el zar de Energía y director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Josué Colón. A su salida de una vista pública en la Legislatura, el ingeniero negó a la prensa haber presionado la dimisión de la jefa de la AEE.

“No, no, no. Recibimos una carta de renuncia, con efectividad el día de hoy (viernes). Obviamente, la junta de gobierno (de la AEE) recibió esa renuncia en el día de ayer (jueves) y así se gestionó”, contestó González Colón a El Nuevo Día.

Tras la salida de Zapata Acosta, Fernando Osorio Caña ocupará la jefatura de la AEE de manera interina, hasta que la gobernadora designe al sucesor de la ingeniera.

Buscan un nuevo director ejecutivo para la AEE

A preguntas de este diario, la mandataria aseguró que ya se encuentra en proceso para reclutar a un nuevo director o directora ejecutiva de la AEE.

“He estado haciendo muchas entrevistas... Hay un director ejecutivo interino (en la AEE) que es ingeniero de la propia (AEE) y, en su momento, haremos lo propio en la autoridad (para conseguir sustituto a Zapata Acosta)”, expresó González Colón.

Zapata Acosta dejó la jefatura de la AEE en momentos en que la corporación pública está al centro de investigaciones locales y federales por el potencial fraude en el contrato que firmó la ingeniera con el consorcio Power Expectations, Reyes Contractor Group y Enchanted Rock para generar 400 megavatios de energía temporal por la suma de $5,887 millones en 10 años.

Gran parte de la polémica gira en torno a señalamientos de fraude y extorsión por parte de ERock Inc., matriz de Enchanted Rock, la cual asegura que nunca autorizó la firma del contrato. Quien firma en nombre de Enchanted Rock es Jhoby Weaks, de quien se alega es un criptoinversionista que se declaró culpable por fraude y evasión contributiva.

Zapata Acosta dijo a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que no tuvo conocimiento del potencial fraude hasta que trascendió públicamente a principios de agosto pasado.

El contrato fue cancelado por Zapata Acosta el pasado 18 de agosto, aludiendo a que el consorcio no pagó la fianza requerida dentro de un plazo de 15 días tras firmar el acuerdo y a que la Junta Fiscal revocó su aprobación al negocio entre el gobierno y el consorcio.

Ahora, Power Expectations solicitó al Tribunal Federal un interdicto para impedir que el gobierno lance otro proceso competitivo generación temporal.

Reacciona al interrogatorio a Josué Colón

De otra parte, González Colón no mostró preocupación alguna sobre el interrogatorio al que se sometió el zar de Energía, como parte de una vista pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes ante la controversia con Power Expectations.

Durante esa comparecencia, Colón reveló que había sido entrevistado recientemente por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) como parte de la pesquisa vinculada al contrato.

“Creo que cualquier tema que sea para descubrir y aclarar los procesos, yo creo que es bueno, y cualquier referido también es bueno. Mientras más claro queda el récord sobre transacciones, no debe ser motivo de preocupación”, subrayó González Colón.

Tags
Josué ColónAutoridad de Energía EléctricaJenniffer GonzálezJunta de Supervisión FiscalTribunal FederalFBI
ACERCA DEL AUTOR
Efraín Montalbán Ríos
Efraín Montalbán RíosArrow Icon
Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 4 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: