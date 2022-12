El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, se mostró sorprendido con el requerimiento de información que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) hizo esta semana en torno a los contratos de Novum Trading Energy y Puma Energy, pues aseguró que el organismo fue parte del proceso de renovación de ambos contratos y que se consumó en las pasadas semanas.

En paralelo, el director de Asuntos Jurídicos de la AEE, Richard Cruz Franqui y el también asesor legal de la corporación pública, Lionel Santa Crispín, aseguraron que la AEE pretende llegar hasta “las últimas consecuencias” para cobrar a Naturgy y New Fortress Energy (NFE), el dinero que la corporación pública ha invertido en la compra de diésel, cada vez que no recibe el suplido de gas natural que necesita.

De acuerdo con Colón, habida cuenta que la AEE no tendría tiempo suficiente para completar el proceso de subasta para la compra de combustible, fue la JSF, quien sugirió a la corporación pública renovar los contratos de Novum y Puma por otro año.

“Ellos han sido parte de todo este proceso”, aseguró Colón a El Nuevo Día al tiempo que indicó que contestará los requerimientos de la JSF.

El pasado 28 de noviembre, el asesor legal general de la JSF, Jaime El Khoury, escribió a Colón para requerir información en torno a los procesos de contratación y compra de combustible por parte de la AEE.

Según la carta de El Khoury, aunque en los pasados años, la AEE ha mejorado sus procesos para la compra de combustible, la corporación pública necesita hacer más.

Acto seguido, la JSF pidió a Colón que provea información acerca de los volúmenes y condiciones de suplido de gas natural, los eventos relacionados a la falla en los sistemas de suplido de gas natural durante el huracán Fiona, los acuerdos con Novum y Puma, así como otros aspectos de su relación de negocios con Naturgy y NFE.

La AEE tiene hasta el próximo 16 de noviembre para entregar a la JSF la información requerida.

La compra de combustible y la privatización

La compra de combustible constituye el principal gasto operacional de la AEE. Por los pasados ocho años, la AEE ha utilizado todo el efectivo que recibe para cubrir sus operaciones porque como resultado del proceso de Título III no ha pagado a sus bonistas. Pero la reestructuración de las obligaciones de la corporación pública, requiere la implementación de diversos cargos en la factura y ello, podría afectar adversamente la venta de electricidad.

Según la carta de El Khoury, los procesos de compra de combustible son fundamentales para la AEE, pero a su vez, indica que una vez el gobierno entregue la flota generatriz a un operador privado, este también será responsable de negociar los contratos de compra de combustible.

Al presente, NFE suple gas natural para las unidades 5 y 6 de San Juan, instalaciones que también gasificó hacia el 2020, mediante un contrato englobado de mejoras permanentes y compra de combustible que superó $1,500 millones.

Fuentes de este diario aseguran que en junio pasado, el comité de Alianza Público Privada (APP) habría seleccionado a NFE para operar la flota generatriz de la AEE.

NFE compitió junto a Black & Veatch por dicha APP bajo la compañía de responsabilidad limitada, de su entera propiedad, Encanto Power LLC. El pasado, 1 de noviembre, este diario reseñó que el contrato para operar la flota generatriz podría pactarse a través de otra LLC, también propiedad de NFE, pero de nombre Genera Management.

Si fuera el caso, ello implicaría que Genera tendría a su cargo las negociaciones para la compra de gas natural, procesos en los que ahora su matriz compite y funge como suplidor de la AEE.

“La reciente escasez de gas natural, así como otros asuntos gerenciales y logísticos identificados a través del tiempo, exaltan la necesidad de revisar y analizar los procesos administrativos internos”, reza la carta de El Khoury.

De otra parte, la compra de combustible en la AEE es un asunto medular, en especial, porque a pesar de que el Plan Integrado de Recursos (PIR) y la política pública requiere que Puerto Rico adopte la energía renovable como única fuente de generación de cara al 2050, en la práctica, ninguno de los contratos de energía renovable avalados recientemente por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) ha comenzado.

En la misiva, la JSF también preguntó qué acciones ha tomado la AEE para recobrar de Naturgy y NFE, el dinero que ha invertido en la compra de diésel.

Teorías legales que no pueden revelarse

A preguntas de El Nuevo Día, Cruz Franqui aseguró que la AEE ha hecho su parte para recuperar lo pagado en exceso por la AEE.

Los contratos de Naturgy y NFE establecen que si estos suplidores no pueden cumplir con los despachos de gas natural requeridos, estos pueden proveer diésel a la AEE. A cambio, Naturgy y NFE tendrían que restituir a la AEE, el exceso pagado por la corporación pública entre el precio del gas natural que debieron recibir y el precio pagado por el diésel, un combustible más costoso y más sucio que el gas natural.

De acuerdo con Santa Crispín, el contrato de Naturgy provee para tal restitución, pero no dólar a dólar. Mientras, el abogado no precisó qué dicta el contrato de NFE en ese particular.

Se alega que la escasez de gas natural responde a los disloques causados por la pandemia del Covid-19, pero durante el pasado año, en sus comunicaciones a los inversionistas, tanto Naturgy como NFE han expresado que han vendido sus inventarios de gas natural en el mercado abierto, porque ello le representa más ganancias.

Santa Crispín aseguró que la AEE ha enviado varias cartas a ambos suplidores, pero cuando El Nuevo Día preguntó cuánto dinero le adeudan por este concepto, ninguno de los abogados ofreció una respuesta y se sugirió contactar al NEPR.

“Son teorías legales que no podemos revelar”, argumentó Cruz Franqui cuando este diario preguntó cómo piensan recobrar lo adeudado.

De igual forma, El Nuevo Día solicitó conocer los volúmenes de gas natural entregados a la AEE, pero se indicó que la agencia todavía analiza esos datos.

Los contratos de Puma y Novum

Al abundar acerca de la renovación de los contratos de Puma y Novum, Colón aseguró que la AEE no interesa generar electricidad con tales combustibles, pero la corporación pública no tiene otra alternativa.

La mayor parte de la flota generatriz de la AEE genera electricidad con algún destilado de crudo y a lo largo de los años, la corporación pública ha cambiado los fósiles que utiliza para cumplir con requisitos ambientales.

Según Colón, el diésel número dos que ahora se adquiere de Novum permite que la AEE cumpla con exigencias ambientales por tratarse de un destilado más bajo en azufre, mientras el combustible seis o “Bunker C” es el suministro que la corporación pública ha utilizado por décadas.

El contrato de Puma Energy se renovó en octubre pasado. Según una misiva de la JSF, en octubre de 2021, el valor de dicho contrato se fijó en $605.9 millones y luego, se enmendó hasta alcanzar $1,565 millones. Ahora, el contrato, se extendió por unos $1,565 millones hasta alcanzar, en el agregado y al cabo de dos años fiscales, unos $3,160 millones.

Según Cruz Franqui, la AEE lanzará un proceso de propuestas para Bunker C este mismo mes, proceso que serviría para cancelar la extensión del contrato de Puma si se reciben mejores ofertas.

Lo mismo sucedería con el contrato de Novum, explicaron Cruz Franqui y Santa Crispín.

La AEE subrayó que la extensión del contrato con Novum para este año fiscal ronda unos $751 millones, lo que eleva el monto del acuerdo a $1,541 millones al cabo de dos años.

“El proceso de propuestas no obliga a aceptar una o más de las ofertas que se reciban”, dijo Santa Crispín.

Según Santos Crispín, a pesar de que los contratos pueden expirar anualmente, la AEE no está obligada a realizar procesos de competencia en un período de tiempo específico. Más bien, la AEE convoca a subastas cuando las condiciones del mercado lo hacen factible o cuando surgen ofertas de suplidores, indicó.

“En el peor escenario, si los mercados se disparan, me quedo con la extensión de Novum y declaro el (RFP) vacante”, manifestó Santa Crispín al señalar la posibilidad de que las propuestas que se reciban sean más costosas que los contratos ya renovados.