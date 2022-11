El gobernador Pedro Pierluisi defendió este miércoles la extensión del contrato suplementario al consorcio LUMA Energy, confirmó que la transacción conlleva un alza en los pagos y reveló que el gobierno “desde hace rato” se prepara para un posible litigio impugnando la decisión del gobierno.

Advirtió que de no lograrse un Plan de Ajuste a la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) el Tribunal Federal podría nombrar un síndico, una situación que no es la deseable. De paso , insistió en que no debe considerarse como una transacción nueva la extensión del acuerdo por lo que no le aplican los términos de la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico (120-2018).

Ayer la Junta Directiva de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) aprobó -en una votación de tres a favor y dos en contra- la extensión del contrato por tiempo indefinido hasta que se alcance el PDA. Hoy, la Junta de Gobierno de la AEE también avaló la extensión, lo que formaliza el pacto. Votaron a favor, el director de la AAPP, Fermín Fontánes; el secretario de Hacienda, Francisco Parés, y el presidente de la Junta de Planificación, Julio Lassús Ruiz. Mientras que los representantes del interés público, Eduardo Ferrer y Lisa Ortiz se abstuvieron de votar por entender que no era lo correcto porque la transacción era una “contraria a Derecho”.

Un “logro” para el gobierno

El gobernador reiteró que durante el proceso de negociación, previo a la extensión del contrato, LUMA Energy no avalaba comenzar a partir del 1 de diciembre, mañana, a trabajar bajo el contrato base de 15 años. Más bien, dijo Pierluisi, el gobierno y LUMA Energy favorecían que la extensión del contrato suplementario se diera y permaneciera vigente hasta tanto se finiquita el PDA de la AEE, pero adujo que son por razones “diferentes”.

“Recuerda que el contrato a 15 años le cambia su compensación. Hay una reducción sustancial en el pago que reciben, entonces (LUMA Energy) no estuvo en disposición de aceptar esa reducción en el pago mientras se dilucida el proceso de la quiebra”, explicó el primer mandatario en conferencia de prensa.

Por su parte, Fontánes dijo, en un aparte con El Nuevo Día, que consideraba “un logro” el hecho de que LUMA Energy haya accedido a dejar atrás los 6 o 18 meses como término para extender el contrato, como se dialogó durante el proceso de negociación. Recordó que el contrato suplementario estipuló el manejo de la transmisión y distribución por 18 meses, en lo que se acordaba un PDA para la AEE, lo que vence el 30 de noviembre.

“Los 18 meses (estipulados en el contrato suplementario) ese en realidad una salida para LUMA para decirle al gobierno: ‘si en 18 meses tú no has salido de la quiebra, yo quiero reservarme el derecho de irme porque yo no vine a operar un sistema en un período de quiebra’. O sea que nosotros (el gobierno) conseguimos que el lenguaje cambiara hasta que termine el proceso de quiebra, es una concesión de LUMA al gobierno porque le quitamos esa salida a ellos”, explicó Fontánes.

“Ahora (con la extensión del contrato suplementario atado a la fecha en que se logre el PDA, sin fecha establecida) ellos nos dieron una concesión. Es un logro sí, definitivo”, añadió.

El gobernador se mostró satisfecho con que se ate la extensión del contrato al PDA de la AEE.

“Establecer un período de tiempo para qué. Para que todavía esté la quiebra en curso y tenemos que volver a sentarnos a la mesa”, cuestionó Pierluisi.

Por su parte, Omar Marrero, secretario de Estado y director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), dijo que la jueza Laura Taylor Swain, quien atiende la quiebra de la AEE en el Tribunal Federal, ha establecido un “calendario de trabajo agresivo”. Mencionó que mañana, 1 de diciembre, el gobierno debe someter un borrador de PDA, mientras que el 30 de junio está pautada una vista para la confirmación de ese documento.

La razón de los $121.7 millones

Además, Pierluisi reconoció que la extensión del contrato suplementario conlleva un aumento y a eso obedecen los $121.7 millones divulgados por la Junta de Supervisión Fiscal cuando ayer avaló la transacción previo a la reunión de la Junta Directiva de la AAPP. El gobernador dijo que LUMA Energy ya ha cobrado $115 millones en el año y medio que lleva administrando la distribución y transmisión de la red eléctrica. El próximo año recibiría $122 millones.

“Ahora mismo, conforme al acuerdo suplementario, LUMA cobró en este año, que acaba de pasar, alrededor de $115 millones. Para el próximo año, hay un ajuste que ya está dispuesto en el propio contrato, a base de costos de inflación, entre otras cosas, que entonces aumenta la cantidad a alrededor de $122 millones”, explicó Pierluisi.

Igualmente, el contrato base, que es a 15 años y aún no entra en vigor, contempla un aumento.

“Es que ya está estipulado en el contrato a 15 años que hay un aumento por el aumento en la inflación. Todos los años cambia la compensación”, sostuvo el gobernador.

Entonces, ¿cambia lo que se pagará?, cuestionó este periódico.

“Sí, pero no se está cambiando el mismo método de pago y único aumento que hay aquí, y que ya se anunció. (El aumento) es esto que tiene que ver con la inflación”, respondió.

El gobernador reiteró que era lo correcto hacer la votación para extender el contrato suplementario al amparo de la Ley de Alianzas Públicos Privadas (Ley 29-2009).

“Cabe señalar que esta extensión no es una nueva transacción creando una alianza público-privada para la administración de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es cuando la Junta de Directores de la Autoridad de las APP tiene ante su consideración una transacción de esta naturaleza que la Ley 120 del 2018 que regula la transformación energética en Puerto Rico requiere el voto afirmativo de los miembros de su Junta que representan el interés público”, dijo el primer ejecutivo en conferencia de prensa.

“La extensión del acuerdo suplementario obliga a LUMA a continuar administrando y mejorando el sistema de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico hasta tanto la Autoridad de Energía Eléctrica complete su proceso de reestructuración de deuda, el cual se está llevando a cabo ante el Tribunal federal conforme al Título III de la Ley Promesa. Los términos del acuerdo y la compensación de LUMA se mantendrán igual que al presente durante ese periodo de tiempo”, agregó Pierluisi.

Agregó que si el Tribual Federal desestima la petición de quiebra de la AEE, LUMA seguiría dando sus servicios, pero bajo un plan de transición. A juicio del gobernador, ese escenario “tiene grandes riesgos para Puerto Rico y los abonados de la Autoridad ya que podía conllevar la imposición de un síndico cuya principal función sería asegurar los pagos a los bonistas de la Autoridad”.

La Ley 120-2018 establece que la aprobación de una decisión en la Junta de Directores de la AAPP “deberá contar con el voto afirmativo de ambos representantes del interés público en el caso de cualquier transacción de la AEE que no involucre la venta de activos de la AEE. En caso de que no se obtuviera el voto afirmativo de uno o ambos miembros del interés público, se entenderá como rechazada la transacción de la AEE que no involucre la venta de activos de la AEE. Un voto de abstención por uno o ambos miembros del interés público, se interpretará como un voto en contra de los procesos”.

El gobierno sostiene que la ley aplicable es la Ley 29-2009 que establece una mayoría simple en la votación. Por ende, excluye como entes vitales los votos de los representantes del interés público en la Junta Directiva de la AAPP, quienes se abstuvieron de votar por la extensión del contrato.

Pierluisi recalcó que cualquier pleito legal que pida la cancelación de la votación que dio paso a la extensión del contrato y, por ende, haga nulo el trato, no prevalecerá.

“El requisito del voto afirmativo de los miembros del interés público no aplica. Se cae de la mata. Pueden recurrir al tribunal, pero estamos totalmente convencidos de que nos asiste la ley. Hace rato estamos preparados. Conocemos estas leyes al dedillo”, sostuvo.

Sin preocupación por su futuro político

Rechazó que le preocupe que la decisión del gobierno de mantener a LUMA Energy a cargo de la transmisión y distribución de la red eléctrica repercuta en sus intereses políticos en su intención de mantenerse en la gobernación en el 2024.

“No, en lo más mínimo. Yo cumplo con mi deber y el deber no se evade. El deber se cumple”, sentenció.

Cuestionado sobre cómo se puede dar la fiscalización a LUMA Energy en varios flancos cuando aún no están listas las métricas para ello, Pierluisi optó por hablar de que el Negociado está publicando esos parámetros.

“Es inminente la emisión de esas métricas”, dijo, no sin antes recordar que el Negociado de Energía, incluso, ya ha multado a LUMA Energy.