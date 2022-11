Con tres votos a favor y dos abstenidos, la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) aprobó la extensión del contrato suplementario de LUMA Energy, informó el licenciado Fermín Fontanés, director ejecutivo de la autoridad.

”La acción propuesta fue presentada y aprobada por la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. El resultado fue una votación de tres votos a favor de la extensión del acuerdo suplementario, y la abstención de los dos miembros representantes del interés público. Como próximo paso, procede la presentación de la acción propuesta ante la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La determinación final será notificada por el Gobierno de Puerto Rico mañana miércoles, 30 de noviembre”, sostuvo en declaraciones escritas.

Más temprano, el gobernador Pedro Pierluisi insistió que no era necesario el consentimiento de los representantes del interés público de la Junta Directiva de la AAPP, sino que bastaba una votación contando con una mayoría simple.

En ese momento, reiteró que la aprobación por parte del ente evitaba la cancelación del contrato con la empresa, lo que a su juicio ocurriría de manera automática si no se extiende el contrato vigente o no se da paso al contrato base por 15 años a partir del 1 de diciembre; esta última opción no es avalada actualmente por el consorcio energético.

“El plan es que luego de que la Junta de la AAPP tome su decisión esta tarde, entonces le corresponde el turno a la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) mañana en la mañana”, dijo, en ese momento, Pierluisi.

El mandatario recalcó que la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico (120-2018) aplica en este caso y no la Ley de Alianzas Público Privadas (Ley 29-2009).

La Ley 29-2009 establece que el quórum para las reuniones de la junta directiva de la AAPP se determinará por “mayoría simple”. Pero la Ley 120-2018 establece que la aprobación de una decisión en la Junta de Directores de la AAPP “deberá contar con el voto afirmativo de ambos representantes del interés público en el caso de cualquier transacción de la AEE que no involucre la venta de activos de la AEE. En caso de que no se obtuviera el voto afirmativo de uno o ambos miembros del interés público, se entenderá como rechazada la transacción de la AEE que no involucre la venta de activos de la AEE. Un voto de abstención por uno o ambos miembros del interés público, se interpretará como un voto en contra de los procesos”.