COAMO.- El gobernador Pedro Pierluisi insistió este martes en indicar que para la extensión del contrato a LUMA Energy no es necesario el consentimiento de los representantes del interés público de la Junta Directiva de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), sino que lo correcto es llevar a cabo una votación contando con una mayoría simple.

Además, reiteró que evita la cancelación del contrato con la empresa, lo que a su juicio ocurriría de manera automática si no se extiende el contrato vigente o no se da paso al contrato base por 15 años a partir del 1 de diciembre. Esa última opción, reveló Pierluisi, no es avalada al momento por LUMA Energy. El contrato suplementario, que es el que está vigente, vence mañana, miércoles, 30 de noviembre.

“Eso está en la mesa y la Junta para la AAPP continúa en sesión en la tarde de hoy. Esperemos que se llegue a algún tipo de consenso entre todos los miembros de esa Junta. El plan es que luego de que la Junta de la AAPP tome su decisión esta tarde, entonces le corresponde el turno a la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) mañana en la mañana”, dijo.

PUBLICIDAD

“Yo lo que espero es que en algún momento en el día de mañana yo haré expresiones sobre este tema ya más definitivas porque depende de precisamente lo que se está discutiendo en el seno de la Junta de la AAPP”, abundó el primer ejecutivo.

Cuestionado si la extensión del contrato suplementario sería de manera indefinida, Pierluisi fue parco.

“Esos son los detalles (de la negociación). Eso se está discutiendo. Hay diversas opciones. Voy a ser cauteloso en mis expresiones a propósito porque lo que quiero es darle flexibilidad a los miembros de la Junta para que traten de llegar a un consenso”, afirmó.

Mencionó que entre las opciones está extender el contrato suplementario hasta que se termine de negociar la deuda de la AEE y otra es establecer una fecha específica de terminación.

“Una opción que, hasta el momento, LUMA no ha abrazado es la de que comience el periodo de efectividad del contrato a 15 años que tiene unos términos diferentes (al contrato suplementario), una paga menor para LUMA y entonces un proceso de bonificaciones y penalidades establecido en el propio contrato. Hasta el momento lo único que está sobre la mesa es la posible extensión”, explicó el gobernador al tiempo en que dijo que se ha obviado que el Negociado de Energía debe fiscalizar a LUMA Energy.

“Lo que no quiero que suceda, y estoy haciendo todo lo posible porque no suceda, es que se cancele el contrato y LUMA caíga en un periodo de transición a la salida. Yo te diría que eso es lo más importante que pesa en mí ahora mismo porque ese escenario es terrible para Puerto Rico”, destacó Pierluisi.

PUBLICIDAD

Luego de que El Nuevo Día le preguntará si LUMA Energy podría, de manera unilateral, cancelar el contrato, el primer ejecutivo respondió: “Bueno, si no se extiende el contrato suplementario y, por otro lado, no se acuerda el que aplique el contrato de 15 años, el contrato base, pues entonces automáticamente tenemos una terminación y un periodo de transición. Y de igual manera la AAPP está obligada a comenzar un proceso de búsqueda de otra entidad que sustituya a LUMA. Eso es lo que yo quiero evitar por todos los medios y espero que no suceda”.

Recalcó que la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico (120-2018) aplica en este caso y no la Ley de Alianzas Público Privadas (Ley 29-2009).

La Ley 29-2009 establece que el quórum para las reuniones de la junta directiva de la AAPP se determinará por “mayoría simple”. Pero la Ley 120-2018 establece que la aprobación de una decisión en la Junta de Directores de la AAPP “deberá contar con el voto afirmativo de ambos representantes del interés público en el caso de cualquier transacción de la AEE que no involucre la venta de activos de la AEE. En caso de que no se obtuviera el voto afirmativo de uno o ambos miembros del interés público, se entenderá como rechazada la transacción de la AEE que no involucre la venta de activos de la AEE. Un voto de abstención por uno o ambos miembros del interés público, se interpretará como un voto en contra de los procesos”.

PUBLICIDAD

“La posible extensión (del contrato) no es una transacción cubierta por la Ley de Transformación Energética. Es decir, la Ley 120 del 2018 porque es meramente una extensión que ya está provista en el propio contrato que ya la AAPP aprobó por vía unánime”, sentenció el gobernador.

Recordó que están pendiente los reclamos hechos a LUMA Energy para que priorice en el manejo de la vegetación, el aumento de personal en el campo y el cambio en la gerencia.

Cuestionado sobre si LUMA Energy continúa en probatoria, Pierluisi dijo que “lo que continúa es la fiscalización de todos”.