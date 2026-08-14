Junta Fiscal aprueba $127 millones para proyectos de la AAA

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó dos transacciones de deuda que permitirán a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) acceder a unos $127 millones en fondos federales para financiar decenas de proyectos de mejoras de capital, incluidos trabajos para sustituir líneas de agua potable con plomo a través de toda la isla.

Las transacciones, presentadas por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), permitirán a la AAA tomar prestados $61.8 millones del Programa Federal de Fondo Rotatorio Estatal para Agua Limpia (CWSRF, en inglés) y $65.2 millones del Fondo Rotatorio Estatal para Agua Potable (DWSRF, en inglés).

“Los acuerdos, según descritos en las transacciones de deuda propuestas, son consistentes con el Plan Fiscal 2025 de la AAA porque, entre otras cosas, financiarían diversos proyectos de capital relacionados con la captación de agua, plantas de tratamiento e infraestructura asociada que son esenciales para la prestación de servicios de agua segura, utilizando fondos provistos a través de programas federales”, lee la comunicación firmada por Rober F. Mujica, director de la JSF.

PUBLICIDAD

La primera transacción, por $61.8 millones, permitirá financiar 13 proyectos de mejoras de capital, que incluyen reparaciones y nuevas construcciones relacionadas con el tratamiento de agua. El financiamiento está estructurado como un préstamo con un interés de 1% y un término de repago de 30 años.

Mientras, la segunda transacción, por $65.2 millones, financiará 33 proyectos de mejoras de capital, con énfasis en el reemplazo de líneas de servicio de agua con plomo.

De esos $65.2 millones, $30 millones serán otorgados mediante préstamos con un interés de 1% y un término de repago de 30 años, mientras que los restantes $35.2 millones serán préstamos con condonación de principal y sin intereses.

“Al facilitar inversiones de capital de manera costo-efectiva, los acuerdos reducen la necesidad de que la AAA utilice ingresos operacionales para cumplir con sus metas de inversión de capital y reflejan un compromiso con la obtención del financiamiento necesario, al tiempo que garantizan la sostenibilidad financiera de los proyectos de infraestructura de la autoridad”, reza la comunicación.

La aprobación de estas transacciones de deudas se dan en momentos en los que el sistema de agua potable de la isla reporta fallas, como fueron las más sustanciales en el superacueducto.

La inestabilidad en el sistema ha provocado que, sumado a los racionamientos del servicio de agua por causa ahora de la sequía, sectores entre San Juan, Loíza, Carolina y otros pueblos aledaños, lleven meses sin tener un servicio constante de agua potable provocando dificultades tanto para los residentes como para los negocios de las zonas afectadas.

PUBLICIDAD

A esto se le suma que los empleados unionados de la AAA ratificaron un paro por 24 horas, reclamando una revisión en las escalas salariales y el Plan de Clasificación y Retribución; la subcontratación de trabajos correspondientes a empleados de la unidad apropiada; las condiciones laborales en el Área de Servicio al Cliente; controversias relacionadas con medidas cautelares; entre otros señalamientos.