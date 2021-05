Luego de nueve extensiones al acuerdo preliminar pactado hace aproximadamente un mes, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informó este miércoles que alcanzó un acuerdo definitivo con las aseguradoras Assured Guaranty y National Public Finance Guarantee Corporation para poner fin a las reclamaciones de ambas aseguradoras contra el gobierno central y a su vez, reestructurar la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Autoridad del Distrito de Convenciones (ADC).

Según la JSF, el acuerdo con las aseguradoras que por décadas han respaldado la deuda pública de Puerto Rico, se ancla en tres grandes piezas: el pago de una tajada anual de los recaudos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) a través del Instrumento de Valor Contingente (CVI); pagos en efectivo a los bonistas y comisiones y pagos a quienes les representan en la mesa de negociación, así como la emisión de nuevos bonos.

El CVI se pagará para resarcir las reclamaciones por concepto de los recaudos sujetos a la cláusula constitucional de retención o “clawback” contra el gobierno central. Dicho pago se hará cuando los ingresos del IVU excedan las proyecciones del Plan Fiscal certificado para el año 2020 y luego de que los bonistas de Obligaciones Generales (GOs en inglés) y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) cobren su parte. El CVI tendrá una vigencia de 30 años y anualmente, los acreedores recibirían hasta $175 millones.

En el caso de la ACT, considerando el Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA, en inglés) divulgado esta tarde, la deuda vigente se intercambiará por unos $389 millones y $1,245 millones en bonos exentos de tributación con una vigencia de hasta 40 años y una tasa de interés de 5%. Según el RSA, los bonos a emitirse por parte de la ACT podrían tener como fuente de repago los ingresos que genere el establecimiento de una alianza público privada (APP) para todos los peajes de Puerto Rico.

Mientras, los tenedores de bonos de la ADC intercambiarían su acreencia actual por otros $112 millones.

Reacciona el gobernador

De inmediato, el gobernador Pedro Pierluisi respaldó el pacto, pero hizo hincapié en que la JSF cambie de “enfoque”.

“Mi administración reconoce que los esfuerzos de la (JSF) para llegar a un acuerdo con las aseguradoras de bonos son un paso constructivo en el camino para dejar atrás la quiebra del gobierno de Puerto Rico y dirigirnos hacia un futuro de estabilidad fiscal y prosperidad económica”, dijo Pierluisi.

Pero acto seguido, Pierluisi indicó que el organismo debe “modificar un enfoque para proteger mejor a la clase trabajadora y a los pensionados del gobierno de Puerto Rico”.

“Mientras continuamos revisando los detalles del acuerdo, mi administración se mantendrá firme en su posición de que la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico no debe requerir recortes adicionales a nuestros pensionados ni imponer cargas económicas que afecten desproporcionadamente a la clase trabajadora de Puerto Rico”, dijo Pierluisi.

La Junta cierra el círculo

El acuerdo definitivo con Assured y National se suma a otro pacto también consumado hace unas semanas y por separado con buena parte de los bonistas de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR).

Los términos pactados entre la JSF y las aseguradoras municipales podrían considerarse definitivos para todos los acreedores de la ACT. Ello, porque según la JSF, el pacto con las aseguradoras municipales abarca más del 85% de los bonos de esa corporación pública emitidos la Resolución de 1968 y cerca del 50% de los bonos de la ACT bajo la Resolución de 1998. Mientras, el pacto en la ADC estaría suscrito por el equivalente a un 40% de la deuda vigente de esa corporación pública.

En el caso de la ADC, la JSF había informado previamente que la modificación de deuda requeriría radicar un pedido de Título III, lo que sería parte del proceso que se lleva a cabo con el gobierno central.

Sobre todo, el acuerdo definitivo pactado por el organismo fiscal asegura el camino para la eventual radicación y discusión del tercer Plan de Ajuste (PDA, en inglés) del gobierno central, tal y como la JSF había anticipado el mes pasado.

Ayer, martes, la jueza Laura Taylor Swain emitió una orden indicando que había marcado en su calendario, la fecha del próximo 13 de julio para discutir la Declaración Informativa que justifica el PDA. En su orden, Swain también estableció que como mínimo debía proveerse un plazo de 28 días para que los afectados puedan familiarizarse y expresarse en torno a la propuesta.

Todavía la JSF mantiene negociaciones con el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés).

Sin embargo, con el acuerdo en la ASR y el pacto con Assured y National, la JSF ha terminado de amarrar los hilos en lo que respecta a las obligaciones del gobierno central. Esto, porque con los acuerdos suscritos, el organismo fiscal llevará a la jueza a cargo de los casos de Título III de Puerto Rico, un tercer PDA enmendado que cuenta con el apoyo de casi una veintena de las clases de acreedores afectados por la modificación propuesta.

Con esa orden, Swain sienta las bases para entrar en la etapa final del proceso de bancarrota de Puerto Rico en lo que respecta al gobierno central. Quedaría en el tintero la reestructuración de la AEE, un pacto por el cual directivo Justin Peterson volvió a abogar en su cuenta de Twitter en una respuesta a la analista Cate Long e incluyendo la portada de “Trump: The Art of the Deal”, tras darse a conocer el acuerdo definitivo.

Aunque los acuerdos con Assured y National, así como el pacto con los bonistas de la ASR se integran al PDA del gobierno central, se indicó que estos no afectan el acuerdo con los bonistas de GOs y AEP y por ende, el compromiso de servicio a la deuda de unos $1,150 millones que ha promovido la JSF como su principal acierto.

“Este acuerdo es otro paso significativo hacia la resolución del proceso de bancarrota de Puerto Rico”, indicó en declaraciones escritas, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko.

“La (JSF) continúa su camino hacia las reestructuraciones de deuda consensuadas y sostenibles sin litigios extensos y costosos. Puerto Rico necesita continuar adelante, recuperarse y crecer”, agregó la ejecutiva.