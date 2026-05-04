Manufactura mantiene impulso en marzo con segundo mes en expansión

Por segundo mes consecutivo, la actividad manufacturera experimentó una expansión en marzo pasado, según el Índice de Gerentes de Compra (PMI, por sus siglas en inglés), que mide el desempeño mensual industrial.

Al 31 de marzo, el PMI se posicionó en 56.1 puntos, lo que refleja un crecimiento en el sector industrial de la isla, puesto que una lectura por encima del umbral de 50 puntos sugiere una expansión.

Cuando se analiza el desempeño del sector durante los primeros tres meses del año, el indicador mensual inició con una contracción en enero (48.8 puntos), mientras que en febrero (51.8 puntos) y marzo la actividad manufacturera remontó a terreno positivo.

El PMI es medido por cinco indicadores: producción, nuevas órdenes, entregas de suplidores, inventarios propios y empleo, este último fue el único que experimentó una contracción, ubicándose en 47.2 puntos, según el reporte publicado el 1 de marzo por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), en colaboración con la Asociación de Industriales de Puerto Rico.

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Llegan nuevas órdenes

Las mayores expansiones con 63.9 puntos se reportaron en las órdenes nuevas y producción, a esos le siguieron la entrega de suplidores con 55.6 puntos e inventarios propios con 50 puntos.

En una encuesta suplementaria a establecimientos manufactureros, los mayores retos que enfrentaron las empresas durante el mes pasado fueron: operaciones (costo de materiales 36%, costos 29%, ventas 14%, logística de la cadena de suministro 14%, entregas de proveedores 7%) y recursos humanos (empleo 14%, ausentismo 7%).

El PMI se ha mantenido en o por encima del nivel umbral de 50 puntos en 118 de los 191 meses desde que se comenzó la encuesta.