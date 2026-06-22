Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NegociosEconomía
Suscriptores
Bolsa de valores 02:11 PM
S&P 500 - (CFD)
7500.58
1.08%
·
Dow Jones
51564.70
0.14%
·
Nasdaq
26517.93
1.91%
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Muere a los 100 años Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal

El influyente economista fue el jefe de la Fed durante las presidencias de Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush.

22 de junio de 2026 - 8:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - El economista Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal entre 1987 y 2006, en su despacho de Washington, el viernes 18 de octubre de 2013. (Foto AP/J. Scott Applewhite, archivo) (J. Scott Applewhite)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El expresidente de la Reserva Federal de EE.UU Alan Greenspan murió a los cien años, según publican este lunes medios estadounidenses.

RELACIONADAS

Nacido en marzo de 1926 en Nueva York, Greenspan estuvo al frente de la FED entre 1987 y 2006.

Influyente economista que casi durante cinco mandatos presidió la Reserva Federal, Greenspan ha fallecido a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson que padecía, según informó su esposa Andrea Mitchell, corresponsal jefe en Washington y corresponsal jefe de asuntos exteriores de la cadena NBC News.

Greenspan, apodado el “Maestro”, fue el jefe de la Fed durante las presidencias de Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush.

Hijo de un corredor de bolsa, la vida de Greenspan antes de las finanzas estuvo marcada por la música.

El economista neoyorquino estudió clarinete en la prestigiosa Escuela Juilliard, donde se graduó el compositor John Williams, y realizó giras profesionales por Estados Unidos tocando el saxofón y el clarinete en la banda Henry Jerome.

Después de recorrer el país, comenzó la carrera de Ciencias Económicas de la que se licenció en 1948.

En 1968, se convitió en asesor de la campaña presidencial del candidato republicano Richard Nixon, y tras ocupar diferentes cargos en las administraciones del mismo Nixon, Gerald Ford y Ronald Reagan, fue nominado por este último para suceder a Paul Volcker al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Tags
Breaking NewsBanco de la Reserva FederalEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 22 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: