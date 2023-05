Usar al máximo el muelle del rompeolas para reducir los costos de transporte y reabrir el antiguo hotel de lujo W harían más sostenible el desarrollo económico en Vieques, aseguraron por separado el fundador de la destilería Crab Island Rum, Iván Torres; y el presidente de la aerolínea Vieques Air Link, Carlos Rodríguez.

El muelle del rompeolas, ubicado en la costa norte, es parte de la infraestructura que dejó la Marina de Guerra de Estados Unidos tras cesar ejercicios bélicos en Vieques hace 20 años. Torres reconoce que hay opiniones encontradas sobre su viabilidad para ser el punto de entrada marítima de la población, debido a que está a mayor distancia que el muelle ubicado en el pueblo de Isabel Segunda. Pero sí está más cerca del embarcadero de Ceiba y reduciría el viaje “a 20, 25 minutos, versus 1 hora y 20 minutos”, observó.

“A nivel de distancia, combustible y tiempo vale la pena”, afirmó el empresario viequense, que comenzó a operar la destilería Crab Island en 2020, tras casi 10 años de desarrollar los procesos para hacer realidad el ron elaborado al 100% en la isla municipio.

PUBLICIDAD

Torres, nacido y criado en Isla Nena, mencionó que el debate sobre qué uso se le debe dar o no al rompeolas es tan solo un ejemplo de una tendencia a convertir en luchas ideológicas asuntos que, desde su punto de vista, son prácticos e incidirían en la calidad de vida de la población.

“Estuve preso cuando lo de la Marina, pero la lucha de Vieques fue derechos humanos no fue política. Al los líderes locales también politizarla, han atrasado unos procesos sencillos como pudo haber sido la implementación de la ruta corta y otras cosas”, lamentó.

La destileria Crab Island Rum está ubicada en una de las edificaciones que la Marina de Guerra dejó atrás al cesar ejercicio bélicos en Vieques hace 20 años. (Alejandro Granadillo)

En cuanto al estado de deterioro del rompeolas, recordó que su destilería está ubicada precisamente en un edificio abandonado por la Marina y que no contaba con acceso a servicios esenciales de electricidad y agua. Requirió una inversión de cerca de $100,000 tan solo para conseguir conexión a la infraestructura existente.

“Entiendo que si yo, sin dinero, pude hacer esto, el rompeolas se puede poner a funcionar. Claro que sí”, aseveró.

Por su parte, Rodríguez observó que “la temporada de turismo la hemos notado algo bajita. No están como anteriormente. Creo que mucho tiene que ver que no ha habido ningún avance con el hotel W. Son 160 habitaciones que no existen desde (el huracán) María”.

En enero de 2022, Negocios reportó que una entidad del criptoinversionista Brock Pierce compró las ruinas del W por $18.3 millones. Hasta la fecha no hay permisos en trámite ni actividad en el lugar.

PUBLICIDAD

El hotel W Retreat & Spa Vieques es una de las hospederías que permanece cerrada tras el paso del huracán María. (Xavier J. Araújo Berríos)

Rodríguez explicó que el cierre del W la nota en Vieques Air Link, porque la hospedería atraía al turista que prefería llegar en avión.

A la vez, celebró que ha visto una mejoría consistente en el servicio de transporte marítimo desde Ceiba y que, aunque eso implica una merca de 20% en la demanda de vuelos desde Ceiba, son buenas noticias para la calidad de vida de los viequenses y también para el turismo más orientado a alquileres de corto plazo.

“Ha habido buen crecimiento en los Airbnb, no solo en cantidad sino en calidad”, indicó. Sin marcar disponibilidad en una fecha en específico, en la plataforma Airbnb había ayer 250 ofrecimientos en Vieques con tarifas desde los $70 hasta más de $2,000 por noche.

El también expresidente de la Asociación de Industriales resaltó como buenos indicadores que la aerolínea ha visto un aumento en carga suelta para reparaciones de vehículos y en pasajeros desde Isla Grande.

En cuanto al movimiento de productos frescos para restaurantes, indicó que se ha mantenido estable aun con los golpes de la pandemia: “Ha habido mucho aumento de empresarismo que se encontraron en el momento del huracán sin trabajo y la oferta culinaria esta espectacular”

Entre los emprendimientos de gastronomía surgidos en el citado periodo, figuran el Vieques Food Park, que alberga a ‘food trucks’ como Rincón del Sabor y Rincón del Café; la oferta de mixología y gastronomía creativa viequense de El Local 00765; y Loco Lobster.

Y, ya sea por deseo de autoemplearse, de retornar a la Isla Nena o de llenar una necesidad en el mercado, también se sostienen ofrecimientos para el turismo, como Salty Spirit, fundado por el joven Anak Padró; Kianí Tours, de la pionera en transportación turística Letty Pérez; y Vieques Concierge Service, que personaliza experiencias para visitantes y fue fundado por la operadora y guía turística Dimary Cubero.

PUBLICIDAD

Baja el desempleo, pero también la población

Para octubre de 2022, la tasa de desempleo en Vieques era de 8.1%, con 2,459 personas empleadas en 124 establecimientos, según las estadísticas publicadas por el Departamento del Trabajo. Esa tasa es una mejoría notable respecto al 12.8% en octubre de 2021.

Según la misma fuente, la fuerza trabajadora de Vieques se redujo en 110 personas entre el 2021 y el 2022. Esto es consistente con los estimados del Negociado del Censo de Estados Unidos, que reporta 2.5% de pérdida de población, al comparar 8,249 habitantes al 1 de abril de 2020 con el estimado de 8,043 al 1 de julio de 2022.

En cuanto a la demografía de la población viequense, los menores de 18 años rondan 17.5% de la población y los de 65 años o más 24.2%.

Respecto a las 9,301 personas censadas al 1 de abril de 2010, los estimados del Censo apuntan a que Vieques ha perdido cerca de 14% de su población en 12 años.

Entretanto, el Censo también identifica el comercio al detal, los restaurantes y la hospitalidad como las industrias con mayor cantidad de establecimientos en Vieques, aunque deja claro que sus datos son incompletos porque no recibieron información de varios sectores, como agricultura, seguros, servicios educativos y manejo de propiedades.