En momentos en que Puerto Rico tiene 82,200 empleos asalariados menos que hace un año, el autoempleo se convierte en una alternativa a la que recurren más personas para generar ingresos durante la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. Ese autoempleo puede ser formal o informal, dependiendo de si se reporta al gobierno los ingresos devengados.

“Cuando hay desastres naturales, las personas buscan cómo sobrevivir y el autoempleo es una opción”, expuso el economista José Caraballo Cueto, director del Centro de Información Censal de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Cayey. “También pasó después del huracán María”.

En un estudio que realizó Caraballo sobre cómo el ciclón impactó los empleos en la isla, encontró que “después de un breve colapso del trabajo por cuenta propia en octubre de 2017, el trabajo por cuenta propia se recuperó en noviembre de 2017 y luego se mantuvo por encima del nivel esperado. Al final del período en estudio (2018), el sector del autoempleo tenía aproximadamente 7,000 trabajadores más de lo que se hubiera esperado sin el desastre”.

Aunque aún no hay suficientes datos para evidenciar si la pérdida de empleos asalariados provocada por la pandemia está empujando a la población hacia el trabajo por cuenta propia, Caraballo dijo que es probable que así ocurra, sobre todo a la luz de la gran merma de 82,200 empleos en un año. Es una cantidad que supera a todos los puestos de trabajo que generó la manufactura en julio pasado, que fueron 74,400, según datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

Al respecto, el economista José Joaquín Villamil, principal oficial ejecutivo de la firma Estudios Técnicos, abundó que “probablemente, de todos los empleos que se perdieron por la pandemia, no todos se van a recuperar cuando acabe la pandemia por dos razones: una, que muchas empresas pequeñas, que son las más intensivas en mano de obra, no van a reabrir, y ese mercado lo van a captar empresas grandes y menos intensivas en mano de obra; y segunda, que esas empresas grandes son las que pueden implementar más tecnología en los negocios y los empleos que se han perdido son, en su mayoría, fácilmente sustituidos por tecnología”.

“Pienso que no todos los empleos perdidos se van a recuperar. Por lo tanto, puede ocurrir una emigración y que se recurra más a la actividad empresarial individual formal o informal”, agregó Villamil.

De hecho, según datos del DTRH, la cantidad de personas que trabajan por su cuenta en la isla vio un repunte luego del paso del huracán María en 2017, aumento que se ha mantenido hasta la actualidad.

En julio de 2017, dos meses antes del embate del ciclón, en Puerto Rico había 142,000 cuentapropistas, cantidad que experimentó un incremento de 11,000 el mismo mes de 2018, cuando 153,000 trabajaban por cuenta propia. Luego, 24,000 personas más se añadieron al autoempleo en julio de 2019, cuando la cantidad aumentó a 177,000. Esta última cifra se mantuvo igual en julio pasado. En total, hubo un incremento de 35,000 personas en el autoempleo entre 2017 y 2020.

Además, el DTRH incluyó el autoempleo entre los diez sectores que más empleos nuevos generarán entre 2018 y 2028. En ese periodo, se espera que los empleos por cuenta propia no incorporados experimenten un alza de 1,958 puestos, o 1.55%.

En julio pasado, los cuentapropistas eran un 18% del empleo total de Puerto Rico, que se situó en 966,000 personas, según el DTRH. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, citada por el Banco Mundial, el autoempleo constituía un 16.6% del empleo total de la isla en 2019. Aunque la cifra está por debajo del promedio mundial de 47.2%, es superior al 6.2% de Estados Unidos.

Fuera de la oficina

Las razones para entrar y permanecer en el autoempleo son diversas. En el caso de Annette Sánchez, de 54 años y residente en Guaynabo, empezó a trabajar por su cuenta luego de culminar una carrera de casi 30 años de labores administrativas y de finanzas a tiempo completo en el sector privado y en el gobierno.

Cuando ya no era asalariada, surgió la oportunidad de realizar trabajos de oficina desde su casa, tales como redactar documentos, preparar agendas o realizar llamadas telefónicas, así como labores de gestoría para distintos negocios.

“Fui a un taller de ‘freelancers’ y eso me ayudó muchísimo a darle forma al negocio”, sostuvo Sánchez. “Me contratan oficinas de recursos humanos y de finanzas y pronto se van a integrar como clientes los que dan servicios legales”.

Aunque empezó hace casi un año, indicó que la demanda por sus servicios aumentó durante la pandemia, periodo en que la creciente adopción del trabajo remoto evita aglomeraciones en las oficinas, a la vez que empresas recurren a la contratación de servicios profesionales para realizar la labor de empleados cesanteados.

Así como la venta de bizcochos, la confección de almuerzos con entregas a domicilio, la venta de suplementos nutricionales o dietéticos, los trabajos manuales de jardinería y albañilería han sido algunos de los que han copado el autoempleo durante la pandemia. (Archivo / El Nuevo Día)

Incluso, Sánchez consiguió una asignación que la ha mantenido trabajando por contrato a tiempo completo, por seis meses, desde su casa. También obtuvo recientemente el registro de comerciante.

“No creo que regrese a trabajar a tiempo completo a una oficina”, aseguró Sánchez. “Tienes flexibilidad de horario y puedes trabajar desde la casa o llevar el trabajo contigo cuando vas de viaje. No es tan fácil porque hay que dedicarle bastante tiempo, pero la dinámica es diferente. La diferencia es del cielo a la tierra”.

Indicó que los clientes le llegan por referido y que ya genera suficientes ingresos “para cubrir los costos operacionales y uno comer fuera o darse un viajecito de vez en cuando, cosa que no haré ahora por la pandemia, pero sí más adelante”.

Por su parte, Jenny Lannette Rivera, de 31 años y residente en Utuado, combina su trabajo asalariado como nutricionista con su negocio Kreativas, que vende en redes sociales una variedad de accesorios elaborados por ella misma. “Surgió hace casi dos años como un pasatiempo de mi hermana y yo, de hacer bisutería y manualidades”, relató Rivera.

Como también practica la costura, comenzó a elaborar mascarillas, lo que ha impulsado las ventas. “Desde marzo hasta hoy lo que hago son mascarillas casi todo el tiempo y el aumento en ventas ha sido más del doble y a veces hasta el triple de lo que generaba antes de la pandemia”, aseguró Rivera. “También vendemos otros accesorios que combinan con las mascarillas, como bandanas o pantallas”.

El negocio lo trabaja desde su casa, promueve los productos en Facebook e Instagram y se entregan a los clientes en persona o por correo. Aunque aún no genera lo suficiente como para dejar su empleo asalariado, su meta a mediano plazo es dedicarse a tiempo completo a Kreativas. Por eso, está en proceso de obtener el registro de comerciante.

“Quiero tener más tiempo para mí, que el negocio trabaje para mí, posibilidad que uno no tiene siendo empleado. Con el negocio uno tiene la flexibilidad de trabajar el tiempo que uno quiera y crecerlo tanto como uno se lo proponga”, sostuvo. Para lograrlo, dijo que ya toma cursos de empresarismo. “Creo en el emprendimiento y en mover la economía desde los pequeños negocios”, puntualizó.

Posible alza en economía informal

Por otro lado, los economistas coincidieron, en entrevistas separadas, en que es probable que, además del autoempleo formal, haya aumentado la informalidad este año. “La impresión que uno tiene es que debe haber aumentado la economía informal debido a la pandemia, pero realmente no hay ninguna evidencia empírica”, apuntó Villamil, al resaltar que, como la emergencia sanitaria del COVID-19 no ha terminado, no se han hecho estudios para evidenciar esta tendencia.

La economía informal agrupa todo tipo de actividad que genera ingresos, ya sea de forma legal o ilegal, y no los reporta al gobierno. Puede incluir desde el que vende frutas en la calle y el profesional que no rinde ingresos sobre todo el dinero que gana, hasta el narcotráfico, por ejemplo.

Villamil indicó que antes de la pandemia, “la economía informal era una cuarta parte de la economía formal, entre un 25% y un 30%”. Si se calcula a base de un Producto Nacional Bruto total de $70,000 millones, la economía informal en Puerto Rico ronda los $17,000 millones.

Según un estudio del Centro para la Nueva Economía, “el trabajo informal es en gran medida trabajo por cuenta propia o uno en el que media un patrono, pero el empleo es no tradicional en el sentido de que es casual, esporádico, sin horas fijas o de corta duración”. En su mayoría, se ubican en categorías como chivero, trabajador ocasional, casual, “on-call”, por temporada o por día.

“Uno puede argumentar que la informalidad aumentó”, dijo Caraballo en alusión a la realidad en tiempos del COVID-19. “Hay personas que combinan los ingresos del seguro por desempleo con la informalidad o les piden a sus patronos que les paguen en efectivo para no reportarlo. Es algo que también vimos después del huracán María”.

Caraballo mencionó que algunos autoempleados se mantienen en la economía informal para no pagar impuestos, pero que en otros casos entra en juego el desconocimiento de los requisitos necesarios para formalizarse y lo engorroso que puede ser ese proceso en las distintas oficinas gubernamentales.

A reducir la informalidad

“Yo recomendaría que a las microempresas y al autoempleo se les dé una especie de permiso único para que no tengan que registrarse primero en Hacienda, después gestionar la patente municipal y luego ir al Fondo del Seguro del Estado a solicitar una póliza (que cubre accidentes en el trabajo), por ejemplo, sobre todo en medio de un desastre, cuando muchas oficinas están cerradas”, aconsejó Caraballo. “Lo ideal sería que no se le pongan los mismos requisitos a una persona que está tratando de reinventarse que a una empresa que tiene un local y empleomanía”.

Aparte de la pérdida de recaudos para el gobierno por concepto de contribuciones no pagadas por quienes operan en la economía informal, Villamil apuntó que este tipo de actividad tiene impactos adversos en la economía formal.

“En algunas áreas, los actores de la economía informal compiten con actores de economía formal. Además, la economía informal alimenta el consumo y no la inversión y Puerto Rico lo que necesita es estimular la inversión”, explicó.

Caraballo señaló que se debe reducir la economía informal para traer más ingresos al gobierno y crear mejores condiciones para que negocios que operan en la informalidad entren a la economía formal y crezcan. “A algunos les conviene porque así se pueden anunciar y tener más clientes al no operar en la oscuridad”, dijo.

“Hay gente que tratan de formalizarse, van a Hacienda y allí les dicen que les tienen que imponer el pago de multas, intereses y recargos por el tiempo que operaron en la informalidad”, relató Caraballo. “Si queremos bajar la informalidad, el gobierno estatal y municipal podrían crear una amnistía donde se les permita registrarse sin esas penalidades y facilitar el proceso de que se formalicen. También habría que tener más personal en las oficinas de permisos para trabajar con esto”.

Operar en el autoempleo formal, que sí reporta su actividad al Estado, tiene beneficios para el individuo y para la isla, pues esa persona que genera sus ingresos puede salir del desempleo y de la dependencia de ayudas gubernamentales, de acuerdo con Caraballo. Ese individuo también puede cotizar para el Seguro Social, anunciar mejor su negocio y hacerlo crecer sin miedo a ser descubierto. A su vez, agregó que fomenta la reinversión en el país, pues a diferencia de una multinacional que invierte gran parte de sus ganancias en el extranjero, lo que gana el cuentapropista local se queda en Puerto Rico.

“Por eso es bien importante el empresarismo”, resaltó Caraballo. “Habrá cambios permanentes en la economía producto de la pandemia y puede que un mayor autoempleo sea uno de ellos”.