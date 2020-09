El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Rivera Santiago, reconoció que miles y miles de cheques que por concepto del seguro por desempleo y del programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) se encuentran en oficinas regionales de la agencia, en espera de ser entregados a los ciudadanos.

El problema, sostuvo Rivera Santiago, se debe a problemas con las direcciones postales que los individuos colocan en sus solicitudes. No obstante, el funcionario rechazó que se trate de que nuevamente se está colocando la frase “la misma” en el encasillado de la dirección postal.

“Se están recibiendo alrededor de 2,000 cheques semanales que son devueltos por el correo por información incorrecta. La dirección no cumple con el formato postal, ellos tienen un formato particular y si no cumple, nos las devuelven. Eso nos crea un trastoque en las operaciones porque no podemos volver a enviarlos”, destacó Rivera Santiago.

El secretario no pudo precisar cuántos cheques han sido devueltos, en total, por el Servicio Postal de los Estados Unidos. No obstante, indicó que es un problema que se reporta “desde que estábamos en el Centro de Convenciones” en junio.

Rivera Santiago defendió la gestión de la agencia, al destacar que estos cheques no llegan a las personas debido a fallas en la información que proveen.

“A lo mejor los ciudadanos siempre han escrito la dirección postal de una manera… No quiero hablar mal del Servicio Postal, pero hay carteros que conocen al ciudadano (y llevan las cartas correctamente), los mueven de área y no pueden llevarlas”, apuntó Rivera Santiago.

En junio, un empleado del Servicio Postal denunció que los cheques no llegaban a las personas porque en el encasillado de dirección aparecía la frase “la misma”. En ese momento, se atribuyó el problema a que las personas escribían la frase en referencia a que su dirección residencial y postal eran iguales. Rivera Santiago reconoció, entonces, que no se estaba realizando un proceso de validación de direcciones.

“Es que debo clarificar, quien escribía ‘la misma’ era el propio ciudadano. En vez de proveerla (la dirección postal), simplemente ponía ‘la misma’ para no volverla a escribir. Pero si se le pide es porque es necesario”, expresó.

En estos casos, los cheques son enviados a las oficinas regionales, desde donde se comunican por teléfono con las personas para citarlos a recoger los cheques, detalló el secretario.

“Se cita a las personas y se les pide la factura de agua o luz, y una identificación válida del gobierno, una licencia o pasaporte, para evitar el fraude. Después tenemos, cuando llega ese ciudadano, que entregar el cheque y arreglar la dirección que proveyó en el sistema”, indicó. Ante el volumen de personas que deben ser citadas y las medidas de distanciamiento físico que se deben mantener para evitar contagios con coronavirus, Rivera Santiago mencionó que en los próximos días se terminarán trabajos de construcción en una de las oficinas de San Juan para añadir tres ventanillas de servicio adicionales.

No obstante, apuntó que también han tenido problemas para comunicarse vía telefónica con algunas personas.

Rivera Santiago añadió que trabajan con algunos municipios, con los que tienen acuerdos previos, para que asistan en la entrega de los cheques.

Esta mañana, en una entrevista radial (NotiUno), un ciudadano denunció que tan solo en una oficina de la agencia en San Juan había cerca de 6,000 cheques sin entregar.

El secretario del Trabajo exhortó a los ciudadanos a escribir su dirección postal tal y como aparece en su factura de agua o luz, pues así se asegura que sea reconocida por los sistemas del Servicio Postal.

Hace años que agencias del Ejecutivo tiene problemas en hacer llegar correspondencia a los ciudadanos. En el 2010, el Departamento de Transportación y Obras Públicas reconoció que las licencias de vehículos necesarias para renovar los marbetes no llegaban a los conductores por problemas en las direcciones.