Swain mantiene vigente el traslado de las demandas del gobierno contra LUMA al foro estatal

Por entender que LUMA Energy no pudo demostrar que prevalecería cuando el Primer Circuito de Apelaciones considere su caso, la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain, afirmó este lunes que la orden que revierte a los tribunales de Puerto Rico la disputa entre el gobierno puertorriqueño y el operador eléctrico continúa vigente.

Swain determinó que, en un plazo de 21 días, la secretaría del tribunal federal debe procurar que la demanda incoada por la gobernadora Jenniffer González Colón para anular el contrato de LUMA Energy y aquella incoada por la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) para ventilar las disputas técnicas contra el operador eléctrico regresen a los tribunales de Puerto Rico a fin de que ambos pleitos continúen su curso.

“Los gastos de un litigio, meramente, no constituyen un daño irreparable”, reza el fallo de Swain, al agregar que el operador eléctrico tampoco evidenció que continuar adelante con la transferencia del caso al foro estatal le perjudique considerablemente.

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“LUMA no ha alegado, mucho menos ha presentado cualquier base sustancial que los tribunales de Puerto Rico no proveerán una solución justa y razonable a las alegaciones y defensas subyacentes (a los litigios en cuestión) y tampoco que este tribunal (federal) pueda ser más capaz”, reza la decisión de Swain.

“Las acciones (litigios) están relacionadas con la aplicación de leyes del gobierno de Puerto Rico a un contrato puesto en vigor por dos entidades gubernamentales”, dictó Swain al agregar que “los tribunales de Puerto Rico están eminentemente calificadas para adjudicar esas controversias”.

Con su decisión, Swain negó el pedido de LUMA para que la jueza dejara en suspenso la orden que transfirió al Tribunal de Primera Instancia de San Juan, los pleitos que la administración de Jenniffer González radicó con miras a sacar al consorcio estadounidense-canadiense de la gestión de la red eléctrica de Puerto Rico.

El pasado 8 de mayo, Swain ordenó que ambas disputas permanezcan en el foro estatal puertorriqueño aunque el tribunal federal de Título III, donde se dirime el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), mantiene la jurisdicción sobre el contrato de LUMA como un gasto corriente post-petición de bancarrota.

Unos seis días más tarde, LUMA determinó llevar su causa al Primer Circuito de Apelaciones y solicitó a Swain que suspendiera la vigencia de la orden de traslado hasta que ese foro vea la controversia.