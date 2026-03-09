Wall Street se une a la caída de los mercados globales y el petróleo se acerca a $120 el barril

Los futuros de Wall Street siguieron la tendencia a la baja de los mercados mundiales este lunes, mientras los precios del petróleo se dispararon brevemente hasta casi $120 por barril a medida que se intensifica la guerra en Irán, amenazando la producción y el transporte marítimo en el Medio Oriente.

Los futuros del S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones Industrial Average cayeron más de un 1% antes de la campana de apertura, tras haber retrocedido más de un 2% a última hora del domingo.

Los mercados mundiales también sufrieron un duro golpe: el índice japonés Nikkei 225 se desplomó más de un 5% y los mercados europeos perdieron entre un 2% y un 3%.

Cerca del cierre de la jornada, las principales referencias bursátiles en Wall Street recuperaban parte del terreno perdido, entre -0.04% y -0.77%.

En el agregado, este lunes, las acciones que integran el sector de aerolíneas retrocedían casi 7%, ya que se prevé que el aumento de los precios del combustible afecte sus beneficios. Delta, American y United retrocedían este lunes más de un 3% en las operaciones previas a la comercialización, sumándose a las pérdidas de dos dígitos acumuladas desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ataque contra Irán hace más de una semana.

“El mercado se despertó con el sonido que todo operador macroeconómico teme: la alarma del petróleo. Y esta vez no fue un timbre cortés; fue una sirena de incendios”, comentó Stephen Innes, de SPI Asset Management.

El aumento en los precios del petróleo y el gas, de persistir, podría repercutir en todo el mundo, complicando aún más la situación de los países que todavía se están ajustando a los aranceles más altos sobre las exportaciones a Estados Unidos bajo el mandato del presidente Donald Trump.

En la mañana del lunes, el precio del barril de crudo Brent, la referencia en Europa, se cotizaba era de $104.94, mientras que el crudo de referencia en Estados Unidos (West Texas Intermediate o WTI) cotizaba a $103.27. Ambos se situaron más de un 13% por encima de sus precios de cierre del viernes.

Es la primera vez en casi 50 años que se produce un disloque mayor en el Estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte de combustibles.

Reportes períodisticos indican que desde el inicio del conflicto el sábado, 28 de febrero, apenas de una decena de navíos -de sobre 150- logran atravesar el estrecho por el que transita casi una quinta de la producción petrolera que se exporta a todo el mundo.

Se reaviva la inflación

Altos funcionarios de países del sudeste asiático se reunieron esta semana en Manila, Filipinas, donde se esperaba que discutieran formas de contrarrestar el impacto del aumento de los costes energéticos.

“Los precios del petróleo alcanzarán un máximo en algún momento... pero es probable que fluctúen en niveles elevados durante semanas, tal vez meses”, señaló Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote. “A la larga —incluso si la guerra persiste— los precios de la energía probablemente bajarán. Pero durante este periodo, los altos precios reavivarán la inflación global y lastrarán notablemente el crecimiento".

La última vez que el petróleo superó los $100 por barril fue poco después de que Rusia invadiera Ucrania en 2022. La guerra de Irán, ahora, en su segunda semana, ha atrapado a países y lugares críticos para la producción y el movimiento de hidrocarburos desde el Golfo Pérsico.

Impacto en Asia y medidas Gubernamentales

El enviado especial de China para el Medio Oriente, Zhai Jun, pidió el fin de los ataques y afirmó que los bombardeos contra objetivos no militares y civiles deben ser condenados.

Mientras tanto, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, advirtió contra el acaparamiento, las compras de pánico y la colusión entre refinerías y gasolineras.

“Por favor, respondan proactivamente a la creciente volatilidad en los mercados financieros y de divisas, que son el alma de nuestra economía”, dijo Lee, añadiendo que el gobierno pondría un tope a los precios del combustible.

Las cifras

Ambos bandos en la guerra atacaron nuevos objetivos durante el fin de semana.

Baréin acusó a Irán de atacar una de las plantas desalinizadoras cruciales para el agua potable en los países del Golfo. Su compañía petrolera nacional declaró fuerza mayor tras el ataque a su única refinería.

Por su parte, Israel atacó depósitos de petróleo en Teherán, provocando densas columnas de humo y alertas ambientales.

<b>Mercado / Índice</b> <b>Cambio</b> <b>Valor de Cierre/Actual</b> Nikkei 225 (Japón) -5.2% 52,728.72 Kospi (Corea del Sur) -6.0% 5,251.87 DAX (Alemania) -2.6% (Mediodía) Hang Seng (Hong Kong) -1.4% 25,408.46 Dólar frente al Yen +0.36 158.45 ¥

Al mediodía en Europa, el DAX de Alemania cayó un 2.6%, el CAC 40 de París perdió un 2.7% y el FTSE 100 británico bajó un 1.9%. El único mercado que mostró ganancias fue el del exportador de petróleo Noruega, donde su índice de referencia subió un 0,1%.

