Empresas y Comercios
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Alerta en Puerto Rico y 31 estados: retiran queso rallado por posible contaminación con fragmentos de metal

La FDA advirtió a los consumidores sobre la marca, vendida en tiendas como Walmart

3 de diciembre de 2025 - 2:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Queso mozzarella. (Archivo)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una compañía retiró más de 260,000 envases de queso rallado en 31 estados y Puerto Rico debido a la posible contaminación con fragmentos de metal, informaron las autoridades sanitarias estadounidenses.

RELACIONADAS

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) indicó que la compañía, Great Lakes Cheese Co., retiró los productos de diversas cadenas incluidas Target, Walmart y Aldi.

El retiro incluye varios tipos de quesos como mozzarella, estilo italiano, estilo pizza, mozzarella y provolone, y mozzarella y parmesano.

El retiro tiene una clasificación de Clase II, porque el producto “puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles o donde la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota”, según el sitio web de la FDA.

Un representante de la FDA señala que ingerir fragmentos de metal puede causar lesiones como daño dental, laceración de la boca o garganta, o laceración o perforación del intestino.

Tags
Breaking NewsFDAPuerto RicoEstados UnidosAlimentos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: