Alerta en Puerto Rico y 31 estados: retiran queso rallado por posible contaminación con fragmentos de metal

Una compañía retiró más de 260,000 envases de queso rallado en 31 estados y Puerto Rico debido a la posible contaminación con fragmentos de metal, informaron las autoridades sanitarias estadounidenses.

El retiro incluye varios tipos de quesos como mozzarella, estilo italiano, estilo pizza, mozzarella y provolone, y mozzarella y parmesano.

El retiro tiene una clasificación de Clase II, porque el producto “puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles o donde la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota”, según el sitio web de la FDA.