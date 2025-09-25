Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
25 de septiembre de 2025
84°nubes rotas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Las autoridades retiran la escultura de Donald Trump y Jeffrey Epstein agarrados de la mano en Washington

Una portavoz del Departamento de Interior alegó que la estatua no cumplía con el permiso emitido

25 de septiembre de 2025 - 4:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La obra había sido instalada en la Explanada Nacional de la capital estadounidense el pasado martes por el grupo “The Secret Handshake”, quienes ya habían llevado a cabo otras acciones similares en meses anteriores. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las autoridades retiraron la escultura satírica instalada días antes frente al Capitolio de Estados Unidos, en Washington, en la que el presidente, Donald Trump, y el depredador sexual Jeffrey Epstein se dan la mano sonrientes.

RELACIONADAS

La obra había sido instalada en la Explanada Nacional de la capital estadounidense el pasado martes por el grupo “The Secret Handshake”, quienes ya habían llevado a cabo otras acciones similares en meses anteriores.

“La estatua fue retirada porque no cumplía con el permiso emitido”, dijo la portavoz del Departamento del Interior, Elizabeth Peace, a la cadena CNN.

La escultura, elaborada con espuma y resina pintada para simular bronce, incluye placas con inscripciones irónicas que aluden a la amistad entre Trump y Epstein.

Una de ellas celebra “el vínculo duradero” entre ambos, lo que generó polémica inmediata en redes sociales y entre visitantes.

Ambos aparecen agarrados de la mano, sonrientes y con una pierna levantada. Lleva por título “Best Friends Forever”, mejores amigos para siempre, en inglés.

Según explicó a la CNN Patrick, un miembro del grupo organizador, el Servicio de Parques Nacionales, que depende de la Administración de Trump les había otorgado permiso hasta el próximo domingo.

La Casa Blanca calificó el montaje de “provocación política” y recordó que Trump “expulsó a Epstein de su club hace años por ser un ‘raro’”, negando cualquier relación estrecha con el financiero.

Tags
Breaking NewsWashington D. C.Donald TrumpJeffrey Epstein
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 25 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: