Feriados
25 de septiembre de 2025
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El Comando Sur de Estados Unidos publica imágenes del entrenamiento anfibio en el Caribe

Las imágenes, grabadas en Puerto Rico, muestran a militares practicando tiro con fusiles de gran calibre

25 de septiembre de 2025 - 11:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron a principios de septiembre que llevarían a cabo una operación de ejercicios militares en el sur de Puerto Rico.El pasado 5 de septiembre, el área del histórico Faro de Arroyo se convirtió en un campo de operaciones militares, con entrenamientos y maniobras aéreas lideradas por la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de la Marina de Estados Unidos, junto a la Guardia Nacional de Puerto Rico. La escalada militar surge luego que el gobierno de Estados Unidos denunció que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, forma parte de un esquema de narcotráfico, según un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro, con supuestos vínculos al Cartel de los Soles y la organización criminal el Tren de Aragua.
1 / 22 | El Comando Sur de Estados Unidos publica imágenes del entrenamiento anfibio en el Caribe. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron a principios de septiembre que llevarían a cabo una operación de ejercicios militares en el sur de Puerto Rico. - Xavier Araújo
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Comando Sur de Estados Unidos difundió este miércoles un vídeo del entrenamiento de un “grupo anfibio” de la Armada en el Caribe, como parte del despliegue militar que el país mantiene cerca de Venezuela.

Las imágenes, grabadas en Puerto Rico, muestran a militares practicando tiro con fusiles de gran calibre y realizando ejercicios en zonas rurales.

El denominado grupo anfibio está conformado por buques de asalto, infantes de marina y aeronaves de apoyo, con capacidad para ejecutar operaciones de desembarco, transporte de tropas y proyección de fuerza en escenarios costeros.

El material, publicado en la cuenta de X del Comando Sur, también incluye el despliegue de buques y aeronaves que Estados Unidos mantiene en el Caribe bajo dirección de su Departamento de Guerra.

Las maniobras se producen en un contexto de tensiones con Venezuela, cuyo Gobierno ha denunciado en varias ocasiones la presencia militar estadounidense en la región como una amenaza a su soberanía, mientras Washington acusa a Caracas de vínculos con el narcotráfico y de socavar la democracia

Breaking NewsEstados UnidosVenezuelaCaribe
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Noticias
