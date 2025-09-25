Opinión
Suscriptores
25 de septiembre de 2025
85°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a dos hombres sospechosos de asesinar a joven puertorriqueña en Orlando

El crimen que cobró la vida de Karimar Nicole Ríos, de 18 años, ocurrió el 9 de septiembre

25 de septiembre de 2025 - 12:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos. (Captura de GoFundMe)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las autoridades arrestaron a dos hombres que figuran como sospechosos en el asesinato de Karimar Nicole Ríos, una joven puertorriqueña de 18 años que murió a balazos en Orlando, Florida.

Así lo informó la Oficina del Alguacil del condado Orange en una publicación en redes sociales, donde identificaron a los sospechosos como Jonathan Martínez, de 20 años, y Joshua Benetiz Rodríguez, también de 20 años.

Según la dependencia, ambos enfrentan cargos por asesinato en segundo grado con un arma de fuego y por disparar contra un vehículo ocupado.

“Nuestros detectives de homicidios han trabajado incansablemente para llevar a los responsables ante la justicia (...) Nuestros pensamientos están con la familia Ríos en este difícil momento”, expresó la Oficina en su publicación.

De acuerdo con Telemundo Orlando, el crimen ocurrió el pasado 9 de septiembre en la intersección de Sand Lake Road y Lillwill Avenue.

El incidente habría ocurrido cerca de las 2:10 a.m. cuando las autoridades recibieron una llamada sobre un accidente de tránsito.

Al llegar a la escena, los oficiales encontraron a Ríos en el interior del vehículo que presentaba impactos de bala.

De momento, las autoridades desconocen las circunstancias que rodean los hechos.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
¿Quiénes somos?

