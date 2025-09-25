Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
25 de septiembre de 2025
86°nubes rotas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Pete Hegseth convoca abruptamente a los principales comandantes militares a una reunión en Virginia

La directiva no ofreció una razón para el encuentro del martes

25 de septiembre de 2025 - 2:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ceremonia Día Nacional POW/MIA en el Pentágono. (Julia Demaree Nikhinson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha convocado a los principales oficiales militares, cientos de generales y almirantes, a una base en el norte de Virginia para una reunión repentina la próxima semana, según dos personas familiarizadas con el asunto.

RELACIONADAS

La directiva no ofreció una razón para la reunión del martes de los comandantes de alto rango de una estrella o superior y sus principales asesores en la base del cuerpo de marines en Quantico. Las personas, que describieron la medida como inusual, no estaban autorizadas a discutir públicamente los planes confidenciales y hablaron bajo condición de anonimato.

El principal portavoz del Pentágono, Sean Parnell, confirmó que Hegseth “se dirigirá a sus líderes militares de alto rango a principios de la próxima semana”.

En todo el ejército, hay 800 generales y almirantes de todos los rangos. Muchos comandan a miles de miembros del servicio y están estacionados en todo el mundo en más de una docena de países y zonas horarias.

La reunión, informada por primera vez por The Washington Post, se produce inmediatamente después de varias acciones inusuales e inexplicables que Hegseth ha tomado con respecto a los líderes militares.

En mayo, Hegseth ordenó que el ejército recortara el 20% de sus generales de cuatro estrellas, dirigió un recorte adicional del 10% de todos los generales y almirantes en toda la fuerza, y le dijo a la guardia nacional que eliminara el 20% de sus principales puestos.

En febrero, Hegseth despidió a la almirante Lisa Franchetti, la principal oficial de la marina, y al general James Slife, el segundo oficial de más alto rango de la fuerza aérea, sin explicación. También relevó a los principales abogados militares.

Desde entonces, Hegseth ha despedido a otros líderes militares sin decir por qué. Más recientemente, fue un general que dirigía una agencia de inteligencia militar cuya evaluación inicial de los daños de Estados Unidos a los sitios nucleares iraníes en los ataques estadounidenses enfureció al presidente Donald Trump.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 25 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: