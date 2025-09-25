Pete Hegseth convoca abruptamente a los principales comandantes militares a una reunión en Virginia

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha convocado a los principales oficiales militares, cientos de generales y almirantes, a una base en el norte de Virginia para una reunión repentina la próxima semana, según dos personas familiarizadas con el asunto.

La directiva no ofreció una razón para la reunión del martes de los comandantes de alto rango de una estrella o superior y sus principales asesores en la base del cuerpo de marines en Quantico. Las personas, que describieron la medida como inusual, no estaban autorizadas a discutir públicamente los planes confidenciales y hablaron bajo condición de anonimato.

El principal portavoz del Pentágono, Sean Parnell, confirmó que Hegseth “se dirigirá a sus líderes militares de alto rango a principios de la próxima semana”.

En todo el ejército, hay 800 generales y almirantes de todos los rangos. Muchos comandan a miles de miembros del servicio y están estacionados en todo el mundo en más de una docena de países y zonas horarias.

La reunión, informada por primera vez por The Washington Post, se produce inmediatamente después de varias acciones inusuales e inexplicables que Hegseth ha tomado con respecto a los líderes militares.

En mayo, Hegseth ordenó que el ejército recortara el 20% de sus generales de cuatro estrellas, dirigió un recorte adicional del 10% de todos los generales y almirantes en toda la fuerza, y le dijo a la guardia nacional que eliminara el 20% de sus principales puestos.

En febrero, Hegseth despidió a la almirante Lisa Franchetti, la principal oficial de la marina, y al general James Slife, el segundo oficial de más alto rango de la fuerza aérea, sin explicación. También relevó a los principales abogados militares.