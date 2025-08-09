Pete Hegseth comparte video de pastores que dicen que las mujeres no deberían votar

Washington - El hombre que supervisa a las fuerzas armadas de Estados Unidos republicó un video sobre una iglesia nacionalista cristiana que incluía a varios pastores que decían que a las mujeres ya no se les debería permitir votar.

La extraordinaria publicación en X del secretario de Defensa, Pete Hegseth, realizada el jueves por la noche, ilustra su profunda conexión personal con un pastor nacionalista cristiano con puntos de vista extremistas sobre el papel de la religión y las mujeres.

En la publicación, Hegseth comentó sobre un informe de casi siete minutos de CNN que examinaba a Doug Wilson, cofundador de la Comunión de Iglesias Evangélicas Reformadas, o CREC. El informe presentaba a un pastor de la iglesia de Wilson que abogaba por la derogación del derecho al voto de las mujeres de la Constitución, y otro pastor que decía que en su mundo ideal, la gente votaría como hogares. También presentaba a una feligresa que decía que se somete a su marido.

“Todo Cristo para toda la vida”, escribió Hegseth en su publicación que acompañaba al video.

La publicación de Hegseth recibió más de 12,000 me gusta y 2,000 compartidos en X. Algunos usuarios estuvieron de acuerdo con los pastores en el video, mientras que otros expresaron alarma por el hecho de que el secretario de Defensa promoviera ideas nacionalistas cristianas.

Doug Pagitt, pastor y director ejecutivo de la organización evangélica progresista Vote Common Good, dijo que las ideas en el video son puntos de vista que “pequeñas franjas de cristianos mantienen” y dijo que era “muy perturbador” que Hegseth las amplificara.

El jefe de prensa del Pentágono, Sean Parnell, dijo a The Associated Press el viernes que Hegseth es “un miembro orgulloso de una iglesia” que está afiliada a CREC y que “aprecia mucho muchos de los escritos y enseñanzas del Sr. Wilson”.

En mayo, Hegseth invitó a su pastor personal, Brooks Potteiger, al Pentágono para dirigir el primero de varios servicios de oración cristianos que Hegseth ha realizado dentro del edificio del gobierno durante las horas de trabajo. Los empleados del Departamento de Defensa y los miembros del servicio dijeron que recibieron invitaciones al evento en sus correos electrónicos del gobierno.