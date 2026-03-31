Alianza estratégica: Unilever cierra la fusión de su negocio de alimentación con McCormick
Las empresas coincidieron en que tienen una “cartera que complementa el negocio existente, capacidades y visión”
31 de marzo de 2026 - 11:14 AM
31 de marzo de 2026 - 11:14 AM
Nueva York - La empresa de especias y aromatizantes McCormick anunció el martes su fusión con la división de alimentos de Unilever, que incluye nombres tan conocidos como Hellmann’s y Knorr.
La empresa combinada mantendrá el nombre y el liderazgo de McCormick. Sin embargo, al cierre de la operación, los accionistas de Unilever seguirán poseyendo el 55.1% de la empresa alimentaria, así como el 9.9% de las acciones en circulación, mientras que los accionistas de McCormick poseerán el 35.0%.
Unilever y McCormick confirmaron el mes pasado que estaban en conversaciones sobre un acuerdo, con Unilever intentando racionalizar su negocio y centrarse en productos de belleza y cuidado personal.
McCormick y su gama de especias de tapa roja es una empresa de 15,000 millones de dólares, y el conjunto de marcas que está incorporando de Unilever vale miles de millones más.
La operación anunciada el martes excluye el negocio alimentario de Unilever en India, Nepal y Portugal.
El CEO de McCormick, Brendan Foley, dijo en un comunicado que el acuerdo “acelera la estrategia de McCormick y refuerza nuestro enfoque continuo en el sabor”. Añadió que McCormick ha “admirado durante mucho tiempo el negocio de alimentos de Unilever, que tiene una “cartera que complementa nuestro negocio existente, capacidades y visión a largo plazo”.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: