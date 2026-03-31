Alianza estratégica: Unilever cierra la fusión de su negocio de alimentación con McCormick

Nueva York - La empresa de especias y aromatizantes McCormick anunció el martes su fusión con la división de alimentos de Unilever, que incluye nombres tan conocidos como Hellmann’s y Knorr.

La empresa combinada mantendrá el nombre y el liderazgo de McCormick. Sin embargo, al cierre de la operación, los accionistas de Unilever seguirán poseyendo el 55.1% de la empresa alimentaria, así como el 9.9% de las acciones en circulación, mientras que los accionistas de McCormick poseerán el 35.0%.

Unilever y McCormick confirmaron el mes pasado que estaban en conversaciones sobre un acuerdo, con Unilever intentando racionalizar su negocio y centrarse en productos de belleza y cuidado personal.

McCormick y su gama de especias de tapa roja es una empresa de 15,000 millones de dólares, y el conjunto de marcas que está incorporando de Unilever vale miles de millones más.

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La operación anunciada el martes excluye el negocio alimentario de Unilever en India, Nepal y Portugal.