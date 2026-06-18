Alivio para conductores: precios de la gasolina vuelven a situarse por debajo de los $4 por primera vez desde marzo

El jueves, los precios de la gasolina en Estados Unidos bajaron por debajo de los 4 dólares por galón de media, aunque por muy poco.

Es la primera vez desde marzo que el precio medio del galón de gasolina normal se sitúa en un nivel tan bajo. Los precios bajaron de la noche a la mañana después de que el presidente Donald Trump firmara un acuerdo con Irán por el que Teherán se compromete a reducir sus reservas de uranio altamente enriquecido y se suspenden las sanciones impuestas al país con el respaldo de Estados Unidos.

El precio medio de la gasolina en Estados Unidos es de $3,999, según el club de automovilistas AAA. Esta caída por debajo de los $4 se produce tras un descenso del 15% en el precio del crudo estadounidense este mes.

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Sin embargo, siguen produciéndose fluctuaciones en los precios de la gasolina en todo el país. En California, el precio medio de la gasolina es de $5.64 por galón, mientras que en Carolina del Sur es de $3.58 por galón.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán prevé el cese definitivo de las hostilidades y da inicio a un plazo de negociación de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el futuro del programa nuclear iraní, aunque Trump dejó la puerta abierta a la posibilidad de reanudar los ataques. Parece ofrecer a Irán varias ventajas inmediatas a cambio de muy poco.

1 / 14 | Recorrimos varias gasolineras y esto fue lo que observamos. La gasolinera Shell ubicada en la avenida Ponce de León fue una de las primeras estaciones que reportó quedarse sin combustible para suplir a sus clientes. - Vanessa Serra Díaz 1 / 14 Recorrimos varias gasolineras y esto fue lo que observamos La gasolinera Shell ubicada en la avenida Ponce de León fue una de las primeras estaciones que reportó quedarse sin combustible para suplir a sus clientes. Vanessa Serra Díaz Compartir

Los precios del petróleo bajaron el lunes hasta situarse en unos $80 por barril de crudo de referencia estadounidense. Esta cifra contrasta con los $67 por barril que se pagaban antes de la guerra y con el precio de más de $120 por barril alcanzado en las primeras fases del conflicto.

Aunque los precios de la gasolina empiezan a bajar, se prevé que pasen semanas o meses hasta que el petróleo vuelva a circular por el estrecho de Ormuz.

Antes de la guerra, por el estrecho circulaba una quinta parte del petróleo crudo mundial. Ahora, los cientos de buques atrapados en el Golfo Pérsico tardarán en salir a través del estrecho. Y los productores de petróleo del Golfo, que han reducido su producción, necesitarán tiempo para reanudar el flujo de petróleo. Los analistas también señalan que los capitanes de los buques podrían tomarse su tiempo para decidir si el paso es seguro y si la amenaza de un ataque por parte de Irán ha remitido realmente.

1 / 8 | Largas filas para conseguir gasolina. Cientos de personas en el área metro abarrotaron desde temprano las gasolineras para obtener combustible. - Xavier J. Araújo Berríos 1 / 8 Largas filas para conseguir gasolina Cientos de personas en el área metro abarrotaron desde temprano las gasolineras para obtener combustible. Xavier J. Araújo Berríos Compartir