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Amgen BioTalents impulsa el desarrollo profesional de estudiantes del RUM

El programa expuso a 25 estudiantes de biología e ingeniería a experiencias prácticas relacionadas con la biomanufactura

13 de junio de 2026 - 1:00 PM

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Los estudiantes fueron expuestos a experiencias prácticas relacionadas con la biomanufactura. (Suministrada)
Diego Vega Martínez
Por Diego Vega Martínez
Internado de verano de GFR Mediadiego.vega@gfrmedia.com

Amgen BioTalents, una iniciativa educativa financiada por Amgen Foundation, recibió a 25 estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) para ofrecerles talleres y charlas lideradas por profesionales de la industria durante un fin de semana.

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El programa es dirigido desde hace 12 años por Rosa Buxeda, catedrática del Departamento de Biología de RUM. Hasta la fecha, por sus manos han pasado unos 1,200 estudiantes.

Alumnos como Keriel A. Villarubia Santa elogiaron el programa como una oportunidad para obtener visión más concreta del funcionamiento de la biofarma y de las oportunidades profesionales que existen en el sector.

“Mientras más preparados están al entrar a la industria, es proporcional y está directamente relacionado a la calidad de la medicina que se va a hacer en el futuro”, expresó Villarrubia.

“Para que estudiantes universitarios conozcan sobre el ecosistema de biomanufactura, se requiere que logren un Co-Op o un internado industrial, que son muy limitados. Amgen BioTalents llena ese vacío”, explicó Buxeda.

Isabel Aguirre Ortiz, otra de los seleccionados y estudiante del Programa de Biotecnología Industrial, alabó las experiencias en el programa por su cercanía a aquellas en la industria, entre ellas el tener la oportunidad de operar un biorreactor.

Amgen en Puerto Rico tiene 1.7 millones de pies cuadrado en edificaciones, donde se formula, manufactura, llenan/empacan y distribuyen medicamentos y productos biofarmacéuticos para sobre 100 países alrededor del mundo.Desde 1992, cuando Amgen inició a operar en la Ciudad del Valenciano, la farmacéutica ha invertido casi $5,000 millones, y el próximo año inaugurarían la cuarta línea de llenado de jeringuillas y la planta de gas natural.La instalación que visitó Negocios fue aprobada en 2014, e incluye tres líneas de llenado comercial: dos de jeringuillas y una de viales. Todas cuentan con tecnología de aislador para asegurar la calidad del producto.
1 / 14 | Así opera la biofarmacéutca Amgen desde Juncos, Puerto Rico . Amgen en Puerto Rico tiene 1.7 millones de pies cuadrado en edificaciones, donde se formula, manufactura, llenan/empacan y distribuyen medicamentos y productos biofarmacéuticos para sobre 100 países alrededor del mundo. - Suministrada

“Me pareció fascinante porque entiendo que casi todos los productos biofarmacéuticos se trabajan en un biorreactor, y eso era algo que realmente necesitaba añadir a mis conocimientos”, opinó.

Aguirre y Villarrubia coincidieron en que la experiencia fortaleció su interés por continuar estudios graduados y explorar oportunidades relacionadas a la biofarmacéutica. Ambos destacaron el impacto que programas como Amgen BioTalents pueden tener en el desarrollo del talento científico en Puerto Rico.

“Puedes empezar a reflejarte en cómo tú puedes tener un papel dentro de la biofarma”, afirmó Aguirre.

Sostuvo también que ampliar el alcance del programa despertaría vocaciones científicas desde temprana edad, como fue su caso cuando participó en talleres educativos de Amgen BioTech en la escuela superior, una experiencia que, aseguró, influyó en su decisión de estudiar esta disciplina.

“El compromiso de la industria con la formación temprana de estudiantes es fundamental”, añadió Villarrubia, “Una preparación sólida desde el inicio tiene un impacto directo en la excelencia con el que se desarrollarán los medicamentos en el futuro”.

El próximo taller de Amgen BioTalents se llevará a cabo entre septiembre y octubre de 2026, también en el RUM.

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Diego Vega Martínez realiza actualmente un internado de verano en GFR Media, donde trabajará entre junio y julio de 2026 redactando para la sección de Negocios de El Nuevo Día. ...
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