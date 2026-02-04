Opinión
Empresas y Comercios
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cierra Lote 23 tras 10 años de operaciones en Santurce

De esta forma, culmina una etapa marcada por el desarrollo de talento local

4 de febrero de 2026 - 8:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lote 23 en Santurce (JOERUBENS)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Tras una década de operaciones en el corazón de Santurce, el parque gastronómico Lote 23 anunció el cierre de sus operaciones físicas, poniendo fin a una etapa marcada por el impulso al talento local, la validación de nuevas ideas de negocio y el fortalecimiento de la escena culinaria del país.

RELACIONADAS

Desde su apertura en 2016, Lote 23 se convirtió en una plataforma clave de incubación y desarrollo empresarial, apoyando a más de 90 negocios. Para muchos emprendedores, fue más que un espacio físico: un laboratorio de aprendizaje real donde pudieron validar ideas, manejar costos y crecer, según la empresa.

“Lote 23 nació con una misión clara: crear oportunidades reales para pequeños negocios gastronómicos y acompañarlos en una etapa crucial de su desarrollo”, expresó la directora ejecutiva de Lote 23 LLC, Cristina Sumaza, quien destacó el impacto que tuvo el proyecto, en un comunicado de prensa.

A lo largo de la última década, según recordó, el proyecto no solo se distinguió por fomentar comunidad, colaboración y acceso a mentoría, sino que se convirtió en un punto de encuentro para emprendedores, residentes y visitantes, aportando además a la revitalización económica y cultural de Santurce.

Estos son los cambios de Lote 23 en Santurce

Estos son los cambios de Lote 23 en Santurce

El COVID-19 "ha cambiado nuestro modelo de negocio", dice la dueña de este popular espacio.

Sumaza precisó que, en 2021, Lote 23 se convirtió en un laboratorio de prueba para participantes del programa de desarrollo empresarial Jump All In!, que arrancó su séptima generación en enero de este año y ha apoyado a más de 120 emprendedores culinarios, brindando herramientas para impulsar sus negocios.

De acuerdo con el parte de prensa, el cierre de operaciones responde a cambios estructurales y a la realidad económica actual, incluyendo altos costos operacionales y una contracción que afecta de forma particular a los pequeños negocios, haciendo inviable la continuidad del modelo operativo en su forma actual.

En ese contexto, Lote 23 agradeció profundamente a los cientos de emprendedores que confiaron en el proyecto, al público que lo convirtió en un espacio vivo y a sus aliados estratégicos, cuyo respaldo, según se mencionó, fue fundamental para cumplir la misión de apoyar el desarrollo económico local.

Siete estrenos de la más reciente filmografía de España se presentaron en el evento. (Suministrada)Miguel Villalba y Orialis Valentin. (Suministrada)Mateo Touchette, Josette Pagan, Monique Pascual y Ana Rodriguez. (Suministrada)
1 / 7 | Celebran la Semana de Cine Español en Lote 23. Siete estrenos de la más reciente filmografía de España se presentaron en el evento. (Suministrada)

“Esto no es un adiós, es la culminación de una misión cumplida”, dijo Sumaza. “Aunque el parque gastronómico cierra sus puertas físicas, el legado de Lote 23 permanecerá vigente en las empresas que crecieron desde este espacio y continúan aportando al panorama gastronómico y empresarial de Puerto Rico”.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
