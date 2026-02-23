Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 11:03 PM
S&P 500
6837.75
-1.04%
·
Dow Jones
48804.06
-1.66%
·
Nasdaq
22627.27
-1.13%
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Collins Aerospace amplía sus operaciones en Santa Isabel y Aguadilla

Con una inversión de $40 millones, la empresa de equipo aeroespacial crearía 525 empleos

23 de febrero de 2026 - 6:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La gobernadora Jenniffer González anunció la expansión de la empresa Collins Aerospace, con instalaciones en Aguadilla y Santa Isabel. (Ramon "Tonito" Zayas)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Al afirmar que Puerto Rico se consolidó como “parte esencial de la cadena de producción global de valor aeroespacial”, la gobernadora Jenniffer González anunció este lunes la expansión de la empresa Collins Aerospace, específicamente, el área de manufactura en Santa Isabel y el centro de ingeniería en Aguadilla.

RELACIONADAS

La expansión es producto de una inversión de $40 millones por parte de la empresa, que permitirá la creación de 525 empleos. Unos $36 millones se usarán para maquinaria y equipo, mientras que $4 millones serán para infraestructura, se informó.

“Esta expansión demuestra la confianza del sector aeroespacial en nuestro talento, nuestra infraestructura y en una política pública alineada al crecimiento sostenido”, manifestó la primera ejecutiva, en conferencia de prensa, en el Palacio Rojo de La Fortaleza.

Collins Aerospace es una subsidiaria de RTX Corporation y es una de las suplidoras más grandes de equipo aeroespacial y productos de defensa.

La mandataria dijo que, con la expansión, el número de empleados de la compañía en la isla aumentará a 2,100.

La empresa recibió $11.6 millones en incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Además, se destinaron $704,500, provenientes de los fondos bajo la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA, en inglés), para el Programa de Aprendizaje Registrado de Collins Aerospace.

Javier Ramis, vicepresidente de operaciones de Collins Aerospace, precisó que, en Santa Isabel, la empresa confecciona más de 2,400 componentes electromecánicos y de electrónica.

Nuestro porfolio es aproximadamente 45% de la rama de defensa militar y un 55% de la rama comercial. Estamos hablando que la mitad de ellos son componentes electromecánicos y la otra mitad son de electrónica. Aproximadamente, del total de lo que producimos en Puerto Rico, un 70% es para consumo para otras plantas hermanas donde hacen los productos finales de las diferentes divisiones de nuestra compañía”, afirmó Ramis.

“Aquí se hacen los generadores del avión, los ‘starters’, sistemas de enfriamiento, sistemas neumáticos e hidráulicos, abanicos, todo lo que tiene que ver con controladores de energía”, agregó el ejecutivo.

iconReferencia
Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral
Por: Departamento del Trabajo de Estados Unidos
Tags
Jenniffer GonzálezAeroespacialSanta IsabelAguadilla
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 23 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: