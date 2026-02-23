Collins Aerospace amplía sus operaciones en Santa Isabel y Aguadilla

Al afirmar que Puerto Rico se consolidó como “parte esencial de la cadena de producción global de valor aeroespacial”, la gobernadora Jenniffer González anunció este lunes la expansión de la empresa Collins Aerospace, específicamente, el área de manufactura en Santa Isabel y el centro de ingeniería en Aguadilla.

La expansión es producto de una inversión de $40 millones por parte de la empresa, que permitirá la creación de 525 empleos. Unos $36 millones se usarán para maquinaria y equipo, mientras que $4 millones serán para infraestructura, se informó.

“Esta expansión demuestra la confianza del sector aeroespacial en nuestro talento, nuestra infraestructura y en una política pública alineada al crecimiento sostenido”, manifestó la primera ejecutiva, en conferencia de prensa, en el Palacio Rojo de La Fortaleza.

Collins Aerospace es una subsidiaria de RTX Corporation y es una de las suplidoras más grandes de equipo aeroespacial y productos de defensa.

La mandataria dijo que, con la expansión, el número de empleados de la compañía en la isla aumentará a 2,100.

La empresa recibió $11.6 millones en incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Además, se destinaron $704,500, provenientes de los fondos bajo la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA, en inglés), para el Programa de Aprendizaje Registrado de Collins Aerospace.

Javier Ramis, vicepresidente de operaciones de Collins Aerospace, precisó que, en Santa Isabel, la empresa confecciona más de 2,400 componentes electromecánicos y de electrónica.

“Nuestro porfolio es aproximadamente 45% de la rama de defensa militar y un 55% de la rama comercial. Estamos hablando que la mitad de ellos son componentes electromecánicos y la otra mitad son de electrónica. Aproximadamente, del total de lo que producimos en Puerto Rico, un 70% es para consumo para otras plantas hermanas donde hacen los productos finales de las diferentes divisiones de nuestra compañía”, afirmó Ramis.