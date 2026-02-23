Senado confirma a Vanessa Santo Domingo como miembro de la Junta de Gobierno de la UPR

El nombramiento de Santo Domingo, al que se opuso la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), es efectivo hasta el 2029.

“El examen de las calificaciones personales, académicas y profesionales refleja que la nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total compromiso y responsabilidad con Puerto Rico”, concluyó la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, que preside Thomas Rivera Schatz.

Al designarla, la gobernadora Jenniffer González no especificó qué dominio –si alguno– tiene Santo Domingo en los temas que manejará como miembro de la Junta de Gobierno de la UPR, pero sostuvo, entonces, que era “una persona preparada, que siempre ha estado buscando que la Universidad eche para adelante”.

Santo Domingo es abogada “con más de 20 años de experiencia” y posee un bachillerato en Ciencias Políticas de la UPR y un Juris Doctor de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Actualmente, ejerce la práctica privada, además de ser “miembro honorario” de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas. En diciembre, fue nombrada por González como una de las portavoces de su gobierno.

La nominación de Santo Domingo ocurrió una semana después que la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, superara, por estrecho margen, una moción de destitución presentada ante la Junta de Gobierno, y dos días después que la Junta Universitaria le retirara su confianza por lo que considera ha sido su “reiterado incumplimiento de deberes institucionales”.

Mientras, el pasado viernes, el Senado Académico del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) le retiró formalmente la confianza a Jordán Conde y se unió al llamado para que la Junta de Gobierno la destituya del cargo, al citar un ambiente de descontento e inestabilidad en el sistema universitario.

En una resolución compartida por el Consejo General de Estudiantes del RUM, el Senado Académico enumeró una serie de críticas contra la administración de Jordán Conde, como “improvisación administrativa, falta de dirección clara y desconocimiento de procesos institucionales”.

Delegación del PNP vota en contra

A pesar de que ambas votaciones fueron aprobada a viva voz, en el caso de la designación de Burgos Bermúdez los senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) Jamie Barlucea, Wanda Tolentino, Wilmer Reyes y Luis Colón La Santa se abstuvieron de la votación.

“Bueno, cuatro votos abstenidos y todos los demás en contra. Que se haga constar”, afirmó Rivera Schatz, al atender la designación de Burgos Bermúdez.

Sí pasó el cedazo del Senado la licenciada Michelle Pérez Maldonado, también como jueza municipal.

Burgos Bermúdez, quien posee un Bachillerato en Artes con concentración en Ciencias Políticas y un Juris Doctor de la Pontificia Universidad Católica, se desempeñó como subsecretario de la Familia en la pasada administración. Asimismo, en las elecciones de 2024, fue candidato a la Cámara de Represententantes por el Distrito 24.