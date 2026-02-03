Disney nombra a su nuevo CEO: ¿quién estará al frente del gigante del entretenimiento?

Disney ha nombrado a su jefe de parques Josh D’Amaro sucesor de Bob Iger como máximo ejecutivo del gigante del entretenimiento.

D’Amaro ha sido presidente de Experiencias Disney, encabezando los esfuerzos para los parques temáticos, cruceros y resorts de la compañía.

La decisión sobre el próximo consejero delegado de Disney se produce casi cuatro años después de que la elección de la empresa para sustituir a Iger saliera mal, lo que obligó a Iger a volver al puesto.

Sólo dos años después de dejar el cargo de Consejero Delegado, Iger regresó a Disney en 2022, tras un periodo de enfrentamientos, pasos en falso y un debilitamiento de los resultados financieros bajo su sucesor elegido a dedo, Bob Chapek.