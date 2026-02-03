Opinión
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Disney nombra a su nuevo CEO: ¿quién estará al frente del gigante del entretenimiento?

Josh D’Amaro asumirá el cargo de máximo ejecutivo de la compañía

3 de febrero de 2026 - 2:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Trabajadores atracan el crucero The Disney Adventure. (Matias Delacroix)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Disney ha nombrado a su jefe de parques Josh D’Amaro sucesor de Bob Iger como máximo ejecutivo del gigante del entretenimiento.

D’Amaro ha sido presidente de Experiencias Disney, encabezando los esfuerzos para los parques temáticos, cruceros y resorts de la compañía.

La decisión sobre el próximo consejero delegado de Disney se produce casi cuatro años después de que la elección de la empresa para sustituir a Iger saliera mal, lo que obligó a Iger a volver al puesto.

Sólo dos años después de dejar el cargo de Consejero Delegado, Iger regresó a Disney en 2022, tras un periodo de enfrentamientos, pasos en falso y un debilitamiento de los resultados financieros bajo su sucesor elegido a dedo, Bob Chapek.

Muchos consideraban que Chapek era demasiado brusco y estirado, que se centraba en los negocios y no cuidaba lo suficiente los elementos creativos e imaginativos que han ayudado a Disney a prosperar durante décadas.

Breaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
El diario de hoy
martes, 3 de febrero de 2026
