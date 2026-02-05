El fin de una era: Minute Maid dejará de vender uno de sus productos más icónicos

Minute Maid ayudó a convertir el jugo de naranja en un alimento básico de las mañanas durante todo el año en 1946, cuando comenzó a enviar latas de jugo congelado a distintos puntos de Estados Unidos.

Sin embargo, 80 años después, la empresa matriz de la marca anunció que detendrá la venta de concentrados de jugo congelado en Estados Unidos y Canadá, al señalar que desea enfocarse en los jugos frescos que actualmente prefieren los consumidores.

“Estamos descontinuando nuestros productos congelados y saliendo de la categoría de jugos congelados en lata en respuesta a los cambios en las preferencias de los consumidores”, indicó The Coca-Cola Co., propietaria de Minute Maid, en un comunicado emitido el miércoles.

Los jugos congelados de Minute Maid —incluyendo varias variedades de jugo de naranja, limonada y jugo de lima— serán descontinuados para abril, y el inventario estará disponible hasta agotar existencias, informó Coca-Cola.

Durante generaciones, los estadounidenses que querían jugo de naranja sin el trabajo de exprimir la fruta fresca abrían una lata y veían cómo un cilindro de jugo congelado caía en una jarra. Luego, el concentrado se mezclaba con agua para hacerlo apto para el consumo.

En 1946, Vacuum Foods Corp. se convirtió en la primera empresa en Estados Unidos en distribuir jugo de naranja congelado en todo el país, según Coca-Cola. El producto fue bautizado como Minute Maid; eventualmente, Vacuum Foods adoptó ese mismo nombre. Su competidor Tropicana —que aún vende jugo congelado en lata— fue fundado en 1947.

Coca-Cola adquirió Minute Maid en 1960 y, 13 años después, la marca lanzó el jugo de naranja listo para beber, vendido en áreas refrigeradas en lugar del congelador, lo que eliminó el paso de mezclar el concentrado con agua. En 1980, Minute Maid amplió su línea con limonada y ponche de frutas.

En años recientes, el consumo de jugo de naranja ha enfrentado dificultades ante la proliferación de otras opciones, como bebidas energéticas y batidos de proteína. A esto se han sumado los aumentos en precios provocados por condiciones climáticas adversas en Brasil y Florida. En diciembre, una lata de 12 onzas de jugo de naranja congelado costaba en promedio $4.82, un aumento de 13% en comparación con el año anterior, según datos del gobierno federal.

Además, los consumidores han cuestionado cada vez más el contenido de azúcar añadida en los jugos. En respuesta, Minute Maid lanzó versiones sin azúcar de sus jugos frescos en 2020. No obstante, sus productos congelados han quedado rezagados junto con el resto de la categoría.