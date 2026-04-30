El Nuevo Día lanza sección de edictos en formato digital
Los avisos legales ya están disponibles en línea, facilitando el acceso a esta información
30 de abril de 2026 - 11:45 AM
30 de abril de 2026 - 11:45 AM
El periódico El Nuevo Día puso a disposición de sus lectores en formato digital los edictos que hasta ahora solo publicaba en su versión impresa, un paso que moderniza el acceso a estos avisos legales.
Con esta iniciativa, el periódico amplía el alcance de este tipo de contenido y lo integra a su ecosistema digital.
Los edictos, que puedes acceder aquí, son avisos de carácter legal que informan sobre procesos judiciales, notificaciones oficiales y otros asuntos de interés público. Su publicación es un requisito legal para garantizar que la información llegue a la ciudadanía.
En la sección se presentan los edictos más recientes y permite consultar publicaciones de hasta cinco días de antigüedad. Con este paso, el diario reafirma su compromiso con la innovación y el servicio público.
Para publicar un edicto, que estará tanto en impreso como digital, puedes comunicarte a través del correo electrónico a edictosend@gfrmedia.com o llamando al 787-961-9049. Deberás incluir el texto oficial aprobado por la entidad correspondiente y los datos de contacto.
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