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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Nuevo Día lanza sección de edictos en formato digital

Los avisos legales ya están disponibles en línea, facilitando el acceso a esta información

30 de abril de 2026 - 11:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Edictos El Nuevo Día
En la sección se presentan los edictos más recientes y permite consultar publicaciones de hasta cinco días de antigüedad. (El Nuevo Día)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El periódico El Nuevo Día puso a disposición de sus lectores en formato digital los edictos que hasta ahora solo publicaba en su versión impresa, un paso que moderniza el acceso a estos avisos legales.

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Con esta iniciativa, el periódico amplía el alcance de este tipo de contenido y lo integra a su ecosistema digital.

Los edictos, que puedes acceder aquí, son avisos de carácter legal que informan sobre procesos judiciales, notificaciones oficiales y otros asuntos de interés público. Su publicación es un requisito legal para garantizar que la información llegue a la ciudadanía.

En la sección se presentan los edictos más recientes y permite consultar publicaciones de hasta cinco días de antigüedad. Con este paso, el diario reafirma su compromiso con la innovación y el servicio público.

¿Cómo publicar un edicto?

Para publicar un edicto, que estará tanto en impreso como digital, puedes comunicarte a través del correo electrónico a edictosend@gfrmedia.com o llamando al 787-961-9049. Deberás incluir el texto oficial aprobado por la entidad correspondiente y los datos de contacto.

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