El Nuevo Día lanza sección de edictos en formato digital

El periódico El Nuevo Día puso a disposición de sus lectores en formato digital los edictos que hasta ahora solo publicaba en su versión impresa, un paso que moderniza el acceso a estos avisos legales.

Con esta iniciativa, el periódico amplía el alcance de este tipo de contenido y lo integra a su ecosistema digital.

Los edictos, que puedes acceder aquí, son avisos de carácter legal que informan sobre procesos judiciales, notificaciones oficiales y otros asuntos de interés público. Su publicación es un requisito legal para garantizar que la información llegue a la ciudadanía.

En la sección se presentan los edictos más recientes y permite consultar publicaciones de hasta cinco días de antigüedad. Con este paso, el diario reafirma su compromiso con la innovación y el servicio público.

¿Cómo publicar un edicto?