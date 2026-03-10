Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEl Nuevo Día Educador
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Nuevo Día Educador apela a escuelas privadas

Presentó su plataforma digital, que incluye lecciones prediseñadas en todas las materias

10 de marzo de 2026 - 1:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En su exhibidor, El Nuevo Día Educador presentó su plataforma digital, que incluye lecciones prediseñadas en todas las materias y campañas educativas dirigidas a estudiantes y maestros.
En su exhibidor, El Nuevo Día Educador presentó su plataforma digital, que incluye lecciones prediseñadas en todas las materias y campañas educativas dirigidas a estudiantes y maestros. (Suministrada)
Por El Nuevo Día Educador

El Nuevo Día Educador (ENDE), iniciativa que empezó este diario hace más de 40 años para apoyar la educación de niños y jóvenes, dijo presente en el Congreso Educativo de la Asociación de Educación Privada en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en Miramar.

RELACIONADAS

En su exhibidor, ENDE presentó su plataforma digital, que incluye lecciones prediseñadas en todas las materias y campañas educativas dirigidas a estudiantes y maestros.

“Llevamos un año con el Departamento de Educación y queremos empezar en agosto con las escuelas privadas”, informó Sharylee Fernández González, coordinadora de ENDE.

“También, tendremos el regreso de los Premios ENDE. Las competencias van a empezar en agosto y las premiaciones serán en mayo de 2027”, dijo sobre los galardones, que durante varios años reconocieron el historial académico y de servicio de estudiantes de duodécimo grado.

El Congreso Educativo es un evento anual organizado por la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico, organización sin fines de lucro que representa instituciones educativas privadas de diversos niveles.

Tags
El Nuevo Día EducadorEducación Privada
ACERCA DEL AUTOR
El Nuevo Día Educador
El Nuevo Día EducadorArrow Icon
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 10 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: