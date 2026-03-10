El Nuevo Día Educador apela a escuelas privadas

El Nuevo Día Educador (ENDE), iniciativa que empezó este diario hace más de 40 años para apoyar la educación de niños y jóvenes, dijo presente en el Congreso Educativo de la Asociación de Educación Privada en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en Miramar.

En su exhibidor, ENDE presentó su plataforma digital, que incluye lecciones prediseñadas en todas las materias y campañas educativas dirigidas a estudiantes y maestros.

“Llevamos un año con el Departamento de Educación y queremos empezar en agosto con las escuelas privadas”, informó Sharylee Fernández González, coordinadora de ENDE.

“También, tendremos el regreso de los Premios ENDE. Las competencias van a empezar en agosto y las premiaciones serán en mayo de 2027”, dijo sobre los galardones, que durante varios años reconocieron el historial académico y de servicio de estudiantes de duodécimo grado.