Compañía de desarrollo profesional destaca sus servicios a colegios

La compañía de desarrollo profesional y consultoría A+ Education & Consulting Services dio a conocer sus servicios para escuelas públicas y colegios durante el Congreso Educativo de la Asociación de Educación Privada, celebrado recientemente en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en Miramar.

“Con las escuelas, trabajamos ‘coaching’, mentoría, talleres presenciales y virtuales, sincrónicos y asincrónicos, tanto para un grupo de docentes que la escuela escoja como para el claustro completo”, destacó Kattybel Pedró Torres, directora de Ventas de A+.

“Todos nuestros recursos tienen maestría o doctorado y están certificados en sus áreas, incluyendo inteligencia artificial, ‘gamification’, STEM (siglas en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y manejo de crisis en el salón de clases. Abarcamos una variedad de temas innovadores con herramientas basadas en evidencia”, agregó.