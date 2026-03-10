Compañía de desarrollo profesional destaca sus servicios a colegios
A+ Education & Consulting Services estuvo en el Congreso Educativo de la Asociación de Educación Privada
10 de marzo de 2026 - 12:42 PM
10 de marzo de 2026 - 12:42 PM
La compañía de desarrollo profesional y consultoría A+ Education & Consulting Services dio a conocer sus servicios para escuelas públicas y colegios durante el Congreso Educativo de la Asociación de Educación Privada, celebrado recientemente en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en Miramar.
“Con las escuelas, trabajamos ‘coaching’, mentoría, talleres presenciales y virtuales, sincrónicos y asincrónicos, tanto para un grupo de docentes que la escuela escoja como para el claustro completo”, destacó Kattybel Pedró Torres, directora de Ventas de A+.
“Todos nuestros recursos tienen maestría o doctorado y están certificados en sus áreas, incluyendo inteligencia artificial, ‘gamification’, STEM (siglas en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y manejo de crisis en el salón de clases. Abarcamos una variedad de temas innovadores con herramientas basadas en evidencia”, agregó.
La Asociación de Educación Privada de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro que representa instituciones educativas de diversos niveles, incluyendo escuelas maternales, preescolar, educación básica (k- 12), postsecundaria técnica-vocacional y educación superior.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: