Enfoque multisensorial para enseñar a leer

“En los grados desde kínder hasta tercero se aprende a leer y de cuarto grado en adelante se aprende leyendo, así que te vas a atrasar académicamente si tienes dificultades para aprender a leer y escribir”.

Mayra Delgado, coordinadora de Desarrollo Profesional de la organización sin fines de lucro Lectores para el Futuro, aludió así a las consecuencias de no diagnosticar y tratar a tiempo la dislexia, que se estima afecta a entre un 10% y un 15% de la población general.

La Clínica Mayo define la dislexia como “un trastorno del aprendizaje que consiste en la dificultad en la lectura debido a inconvenientes para identificar los sonidos del habla y aprender a relacionarlos con letras y palabras”. Tiene su origen en las áreas del cerebro que procesan el lenguaje y no se debe a problemas intelectuales, de la audición o de la vista.

PUBLICIDAD

Aunque no tiene cura, la intervención temprana ha probado ser efectiva, por lo que es importante identificar posibles señales de dislexia antes de que el niño ingrese a la escuela. “Si tarda en comenzar a hablar, muestra dificultad con todo tipo de secuencia, como aprender los días de la semana y letras del abecedario en orden, o dificultad para rimar, estas son señales de que en el futuro puede tener dificultades para aprender a leer”, mencionó Delgado.

Una forma de intervenir con estos niños es utilizando el método Orton-Gillingham, desarrollado durante la década de 1930 en Estados Unidos por el neuropsiquiatra y patólogo Samuel T. Orton y la educadora y psicóloga Anna Gillingham.

Delgado, quien también es instructora de Orton-Gillingham, explicó que es una metodología de alfabetización estructurada que integra estrategias de enseñanza multisensoriales y lecciones en secuencia centradas en la fonética. “Ha comprobado ser sumamente efectiva y funciona para todos los estudiantes”, enfatizó.

María Pizá, maestra certificada en Orton-Gillingham, dijo que ha visto el progreso de los estudiantes expuestos a esta metodología. “Poco a poco, van haciendo clic y entendiendo. Van de rechazar los libros a saber lo que han logrado, lo bonita que es la lectura y querer seguir aprendiendo”, relató.

Lectores para el Futuro ha certificado en Puerto Rico a 50 maestros en esta metodología, que solo estaba disponible en inglés y que la organización está adaptando al español bajo un proyecto piloto. Hasta ahora, han impactado a más de 600 estudiantes en inglés y 200 en español, según Delgado. La meta, dijo Pizá, es terminar el piloto en mayo para después comenzar a adiestrar a maestros en Orton-Gillingham en español.

PUBLICIDAD

Simposio Lexis

Estos y otros temas se discutirán durante el Tercer Simposio Iberoamericano sobre Dislexia y Lectoescritura Lexis, a celebrarse el jueves, 19 de marzo de 2026, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en la sede del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, en San Juan.

El evento, organizado por Lectores para el Futuro, estará abierto al público general, en especial a maestros, psicólogos, terapistas, consejeros escolares, padres y cuidadores de niños con dislexia y otras dificultades de lectura. Contará con talleres prácticos, conferencias impartidas por expertos locales e internacionales y hasta con un simulador en donde los presentes experimentarán lo que viven los estudiantes con dislexia.

Entre los temas a discutirse están: cómo se manifiesta la dislexia, el lenguaje como raíz de la alfabetización, mejores prácticas para el desarrollo de la escritura, y la toma de decisiones basadas en evidencia para fortalecer intervenciones educativas. “Hay conferencias que serán en inglés, pero tendremos traducción simultánea”, informó Delgado.

Agregó que el día antes del simposio, el miércoles, 18 de marzo, David A. Kilpatrick, psicólogo escolar y autor de varios libros sobre dificultades de lectura, impartirá la clase magistral “Comprensión de los problemas de lectura a nivel de palabra: implicaciones para la evaluación, la instrucción y la intervención”.