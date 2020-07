Los cimientos de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) vuelven a sacudirse ante la noticia de que el presidente electo, el abogado Luis Gierbolini, podría ser objeto de investigación por parte del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en el caso que involucra a legisladores y empleados fantasmas en la Rama Legislativa.

Gierbolini fue seleccionado presidente electo en la pasada asamblea anual de la CCPR, celebrada de manera virtual el sábado, 27 de junio. Es contador, abogado y fundó la empresa de consultoría tecnológica Saaggezza, LLC.

El Nuevo Día se comunicó con el abogado para que aclarara si, en efecto, él ha tenido contratos con la representante María Milagros Charbonier y con el municipio de Cataño, pues las investigaciones del FBI supuestamente se centran en allegados al alcalde de Cataño, a legisladores y contratistas. Sin embargo, al cierre de esta edición, Gierbolini no había respondido.

Juan Carlos Agosto, presidente de la CCPR, dijo que se comunicó con el presidente electo ayer en la mañana cuando leyó la noticia de que el FBI lo investigaba. “Hablamos poco, él estaba en su oficina reunido. Me dijo que estaba bregando con la situación y que no tenía ningún conocimiento de nada; pero que me dejaría saber más adelante”, sostuvo Agosto.

PUBLICIDAD

Miguel Vargas, director ejecutivo de la CCPR, señaló que también habló con Gierbolini. “Efectivamente él me llamó y me dijo que le tomó por sorpresa”, pero Vargas no supo precisar si Gierbolini se refería a que le sorprendió que su nombre saliera publicado en los medios o a que la investigación del FBI lo involucrara.

Este diario conversó con directores y camaristas, quienes hablaron con la condición de no revelar sus nombres.

Uno de los entrevistados puso en duda que el presidente electo y el abogado Luis Gierbolini que los medios mencionan que es objeto de investigación por el FBI sean la misma persona.

Sin embargo, otros camaristas no tienen duda de que se trata de la misma persona. “Es él, lo sé porque él nos había comentado varias veces que era asesor de Charbonier”, aseveró otra fuente.

Cuestionada sobre si ante una investigación del FBI por corrupción, el presidente electo debería renunciar, la fuente respondió en la afirmativa. “Claro que sí. Yo no sé qué va a hacer él, pero esto afecta a la Cámara (de Comercio). Si él está 100% seguro que no hizo nada fuera de lugar, pues tal vez, yo en su lugar, me quedaría. Pero si existe la posibilidad de que algo no hice bien, yo renunciaría. ¿Para qué pasar por ese suplicio y hacerle pasar ese mal rato a la institución?”, agregó.

“Tiene que renunciar. Ya me cansan las deferencias. Quiero que salga a flote la verdad”, expresó otro director minutos antes de entrar a la primera reunión de la junta de directores 2020-21, celebrada ayer.

PUBLICIDAD

Esta no es la primera vez que presidentes y presidentes electos de la CCPR abandonan sus puestos por estar relacionados a algún acto irregular. Desde 1998, por lo menos, ha habido tres renuncias.

Al cierre de esta edición, se desconocía si Gierbolini compareció a la reunión, en la que se esperaba presentara la renuncia o que le diera una explicación satisfactoria a los directivos de la CCPR.