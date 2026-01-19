Noticia
“Es frustrante y por eso muchos se quitan”: sigue empinado el camino de la permisología para los pequeños empresarios
Yahemi Collazo Santiago, propietaria de El Almacén en Caguas, relató a Enfoque Pymes cómo luego de más de ocho meses intentando obtener los permisos para su nuevo negocio, tuvo que acudir a las redes para lograr la atención de las agencias
19 de enero de 2026 - 11:08 PM