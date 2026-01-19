Opinión
prima:“Es frustrante y por eso muchos se quitan”: sigue empinado el camino de la permisología para los pequeños empresarios

Yahemi Collazo Santiago, propietaria de El Almacén en Caguas, relató a Enfoque Pymes cómo luego de más de ocho meses intentando obtener los permisos para su nuevo negocio, tuvo que acudir a las redes para lograr la atención de las agencias

19 de enero de 2026 - 11:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Yahemi Collazo Santiago, propietaria de El Almacén en Caguas, denunció la laxitud de las autoridades pues, llevaba cerca de ocho meses esperando por los permisos necesarios para abrir un nuevo concepto llamado El Almacén Clandestino y Café del Tren en Bayamón. (Suministrada)
Sandra Torres Guzmán
Por Sandra Torres Guzmán

Aunque existe consenso entre voces del sector económico que aseguran que se han dado adelantos en el proceso de permisología en el país, también coinciden en que la falta de un repositorio que unifique la documentación requerida entre municipios autónomos, consorcios y agencias estatales se ha convertido en la ficha de tranque para la operación de muchos negocios.

Tags
PymesEnfoque PymesEmpresas puertorriqueñasEmpresarios puertorriqueñosCentro Unido de DetallistasOficina de Gerencia de Permisos
ACERCA DEL AUTOR
Sandra Torres Guzmán
